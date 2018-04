Cum ne otrăvim copiii cu crenvurştii de pe piaţă

Cum ne otrăvim copiii cu crenvurștii de pe piață

În ciuda poveștilor grețoase despre conținutul lor, crenvurștii sunt în continuare un aliment de bază în alimentația multor constănțeni. Grav este că ei fac parte și din meniul copiilor, dispuși să îi încerce mai ales după ce văd tot felul de reclame la televizor. Însă, actualele sortimente de pe piață nu mai au decât numele de crenvurști, în realitate fiind doar o rețetă chimică foarte complicată, realizată din resturi animale, procesate mecanic, amestecate cu nitriți și foarte multă sare. Toate acestea devin un cocktail extrem de periculos pentru sănătatea consumatorului, mai ales în cazul copiilor.Asociația InfoCons a realizat, recent, analize în cadrul unui laborator acreditat pentru determinarea cantității de nitriți de sodiu din sortimentele de crenvurști de pe piață. În cadrul studiului, au fost analizate 24 de produse, de la următorii producători sau distribuitori: Carrefour România SA, Cristim 2 Prodcom SRL, Kaufland România, Macromex, Meda Prod 98, Metro Cash & Carry România, SC Caroli Foods Group SRL, SC Fox Com Serv SRL, SC Aldis SRL, SC Elit SRL, SC Goodies Meat Production SRL, SC Auchan România SA, SC C+C SA, SC Jumbo SRL și H& E Reinert SRL.În urma analizelor, doar 26,08 la sută din produse au prezentat o cantitate de nitriți sub limita de detecție de 4,2 mg per kilogram. Media de cantități de nitriți pentru produsele respective a fost de 37,35 de mg /kg, dar a fost înregistrată și o cantitate uriașă de 95 de mg/kg.În topul produselor cu cele mai mari cantități de nitriți descoperite, pe locul întâi se află crenvurștii cu pui, vrac, de la Aldis, cu 95 de grame, apoi cei de la Selgros, cu 81.95 de grame, urmați de cei de la Angst - 58,82 g, Meda crenvurști cu piept de pui 250 g - 51 g, Gustoso crenvurști cu piept de pui și slănină de porc 350 g - 44 g, Apetit crenvurști cu piept de pui vrac - 43 g, 365 crenvurști cu piept de pui 300 g - 42,6 g, Aldis crenvurști cu piept de pui 450 g - 30,1 g, Cris-Tim crenvurști cu piept de pui 250 g - 29,8 g, Caroli crenvurști cu piept de pui vrac - 28.03 g, Casa Gruia crenvurști de pui 1 kg - 27 g, Caroli crenvurști cu piept de pui 80 carne 2x140 g - 23,5 g, Reinert Martinel crenvurști din carne de porc 180 g - 13 g, Pikok crenvurști din piept de pui 85% carne 500 g - 12 g și Aro crenvurști cu carne de pui - 5 g.Prea multă sare și prea puțină carne…În ce privește cantitatea de sare, rezultatele sunt cel puțin la fel de îngrijorătoare. Nu numai că produsele conțin mult prea multă sare, 18,18% din acestea au cantități mai mari decât cele specificate pe etichetă.Cea mai mare cantitate de sare pe suta de grame a fost regăsită în crevurștii din carne de porc Reinert Martinel - 2,22 g, față de 2 grame indicate pe etichetă, în Gustoso crenvurști cu piept de pui și slănină de porc 350 g - 1,93 g, față de 2,1 grame indicate pe etichetă, Cora crenvurști cu piept de pui 400 g - 1,93 g, față de 2 grame indicate pe etichetă, Auchan crenvurști cu piept de pui 250 g - 1,87 g, față de 1 g indicat pe etichetă, Selgros crenvurști pui 300 g - 1,87 g, față de 2,4 indicate pe etichetă, 365 crenvurști cu piept de pui 300 g - 1,87 g, Aro crenvurști cu carne de pui - 1,75 g, Carrefour crenvurști cu pasăre 430 g - 1,75 g, Pikok crenvurști din piept de pui 85% carne 500 g - 1,69 g, Casa Gustului crenvurști cu piept de pui 250 g - 1,52 g și Perfect Poultry mini crenvurști de pui fără membrană 100 g - 1,34 g.Copii cu colesterolulpeste limitele normaleDe asemenea, alte studii anterioare au arătat că în-afară de carne, în crenvurștii pentru copii mai găsim, conform etichetei, piele de pui, slănină, apă, fibre vegetale, amidon, proteină din lapte, maltodextrină, dextroză, zahăr din trestie nerafinat, grăsime vegetală, ulei vegetal de palmier, ulei de rapiță, arome, extract de drojdii, extracte de condimente, extract de acerola, extract vegetal natural (sfeclă roșie, curcuma, ibiscus), usturoi și sfeclă.În ce privește cantitatea de grăsimi, aceasta variază între 15,1 grame și 24 de grame la 100 de grame de produs, iar cantitatea de acizi grași saturați, între 4,16 grame și 9,6 grame.„În felul acesta se explică statistica îngrijorătoare cu privire la valoarea ridicată a colesterolului în rândul copiilor, astfel 1 din 25 de copii din România au colesterolul ridicat, față de media europeană, unde numai 1 din 200 de copii au valoarea colesterolului ridicat. Totodată, în România, unul din doi copii are probleme cu greutatea, fiind supraponderal sau obez, iar principala cauză este alimentația nesănătoasă”, explică președintele Asociației Pro Consumatori, conf. univ. dr. Costel Stanciu.Recomandarea generală a medicilor pediatri este să evităm să îi hrănim pe copii cu crenvurști. Dacă totuși mai luăm din când în când, de poftă, ar trebui să citim cu atenție eticheta.„Există studii care demonstrează că un copil ce consumă 12 crenvurști pe lună are un risc până la de nouă ori mai mare de leucemie decât un copil ce nu consumă crenvurști”, explică medicul nutriționist Diana Artene.