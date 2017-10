Cum ne fac de ruşine oamenii din Primărie / GALERIE FOTO

3

Mizerie morala

Oricine ar veni la conducerea orasului si judetului ar face lucruri mai bune.Dati-mi exemplu de o investitie serioasa in Constanta realizata in ultimii 12 ani(care sa faca productie,sa creeze TVA,nu supermarket-uri).Avem ocazia sa mai indreptam ceva la alegerile locale.Daca nu,vom avea si mai multe blocuri care se vor construi in imediata vecinatate a celor existente,alte constructii care nu respecta nici o regula(nici macar PUG,PUZ),turism kich in Mamaia,mizerie demna de Africa in zona istorica.Sper intr-o schimbare,altfel va fi groasa fratilor.Treziti-va!