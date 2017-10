Cum ne aparăm de atacul câinilor maidanezi. Sfaturi de la un dresor

1

Sfaturi mai bune :)

1) Permis de Port Arma 2) Permis de Vanatoare 3) Aviz de la Primarie referitor la locul, data si durata vanatorii de caini pentru ca teritoriul avizat sa nu fie umblat de alti cetateni neparticipanti la balc de vanatoare anti-maidanezi :) 4) Deschiderea Sezonului de Vanatoare de Maidanezi, invitat special Ion Tiriac si Wolfgang Porsche :) 5) Export Masiv de Caini in Koreea de Nord si China 6) Pedepsirea celor care isi arunca cainii la marginea orasului si control+sterilizare in zonele rurale a maidanezilor Sper sa va ajute aceste sfaturi, si daca iubiti cainii luati acasa si nu in strada, locul Cainilor Nu este Pe Strada (Asta pentru asa zisii iubitori de caini)