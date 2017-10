Cum îţi încălzeşti locuinţa cel mai ieftin: cu lemne, gaz sau RADET?

Cum îți încălzești locuința cel mai ieftin: cu lemne, gaz sau RADET?

De la an la an, constănțenii își schimbă opțiunile în ceea ce privește sistemul de încălzire a locuințelor. Astfel, dacă în alți ani piața lemnelor de foc era o afacere profitabilă, comercianții de lemne susțin că „pierd teren” în fața centralelor pe gaze sau combustibililor ecologici.Pentru a se menține pe linia de plutire, aceștia includ în preț tăierea și transportul la domiciliu al lemnelor. „Prețul de anul acesta este de 280 de lei pe metrul cub de lemn, cu transportul inclus. Lemnele sunt aduse din Moldova și sunt numai esențe tari. Din păcate pentru noi, afacerea merge din ce în ce mai prost, având în vedere că se cumpără doar 3 luni pe an, adică din august până în octombrie. În restul timpului batem pasul pe loc și uneori ieșim în pierdere. Oamenii caută confortul, nu le mai convine să stea cu sobe pe lemne și să curețe cenușa, să care lemnele. Preferă să apese pe un buton la centrală și să aibă căldură la ce oră doresc”, ne-a declarat George Cumitu, un comer-ciant de lemne. Un altul susține că sunt nevoiți să crească prețurile din cauza faptului că suportă toate cheltuielile, de la transportul lemnului din pădure și până acasă la cumpărător. „Diferența de prețuri dintre noi și Direcția Silvică este dată de toate cheltuielile pe care le suportăm. Avem transportul, pentru că noi aducem lemnele din Moldova, oameni care le taie și le încarcă în mașinile de transport, iar apoi transportul la client. De aceea ajungem la 260 de lei pe metrul cub de lemn și nu ne permitem să lăsăm la 150 de lei, cum face Direcția”, explică vânzătorul.Cât privește ofertele puse la bătaie de Direcția Silvică Constanța, acestea variază de la 40 la 180 de lei pe metrul cub de lemn. „Avem la dispoziție 60.000 de metri cubi de lemne disponibili pentru acest an. Doar 30.000 de metri de masă lemnoasă, însă, vor fi valorificați pentru vânzarea către populație. Esențele disponibile sunt salcâm, frasin, cărpeniță, mojdrean, salcie. Prețurile pentru salcie și plop sunt de 50 de lei pe metru, pentru salcâm între 140 și 160, iar pentru speciile valoroase 180 de lei”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul Direcției Silvice Constanța, ing. Ion Bogdan.„Trendul” la încălzirea locuințelor este dat, în ultimii ani, și de apariția pe piață a combus-tibililor ecologici și a centralelor pe gaze, din ce în ce mai utilizate și de constănțeni. Un exemplu pentru cei care renunță la încălzirea în sistem centralizat a RADET este centrala care utilizează combustibili solizi mărunțiți proveniți din surse de energie regenerabile, precum peleții. „Acest tip de centrală asigură economisiri considerabile ce pot atinge 80% față de combustibilii clasici. Poate fi utilizat în toate sectoarele: agricol, industrial, civil. Se pot utiliza și combustibili precum gazul metan, motorina, GPL, după instalarea unui arzător adecvat”, ne-a explicat un producător. Costul unui sac de 15 kg de peleți este de 18 lei, iar unii producători oferă clienților chiar câțiva saci pentru probă.Deși costul branșamentului la gaze este unul foarte ridicat, acesta ajungând chiar și până la 10.000 lei pentru o singură centrală, sunt tot mai mulți constănțeni care renunță la sistemul centralizat de încălzire, din cauza costurilor ridicate. „Eu am stat cu chirie într-un apartament de 68 de metri pătrați și am plătit 750 de lei la căldură. M-am mutat într-un apartament de 70 de metri pătrați cu centrală pe gaze și plătesc 250 - 300 lei maxim la căldură. Chiar dacă e mai scump și faci un efort să își pui centrală, tot îți scoți investiția, în timp”, ne-a spus o constănțeancă.