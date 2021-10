Cum îţi alegi un city break sau unde fugim de acasă în pandemie

Fiecare dintre noi are nevoie de o pauză de relaxare din când când şi de a petrece timp de calitate alături de cei dragi. În ultimii ani, ieşirile de tip city break au prins tot mai mult teren poate şi din pricina faptului că timpul s-a comprimat şi nu ne mai rămâne destul pentru o evadare într-un oraş pe care nu l-am vizitat. Tipul acesta de excursii sunt foarte apreciate mai ales de tineri, care nu au alte obligaţii şi între două săptămâni de muncă, dau o fugă până la Londra sau la Oradea să cunoască oameni şi locuri noi. Perioada propice pentru city break-uri este primăvara şi toamna când este extrasezon şi preţurile sunt mai domolite. Acum puteţi găsi oferte la transport şi cazare, reducerile fiind şi de 30%. „Este ceva firesc pentru industria din turism ca între cele două perioade de vacanţe prelungite, vara şi iarna să existe şi mici ieşiri, sejururi active în destinaţii urbane. Este o alegere foarte bună pentru că şi preţurile sunt mult reduse şi ofertele la cazare şi transport aerian sunt din plin. Totul este să pregăteşti din timp o astfel de ieşire dacă vrei să beneficiezi de reduceri importante”, a declarat Mariana V., reprezentanta unui tour operator din Constanţa. Dacă nu ai timp să-ţi cauţi destinaţia dorită poţi apela la o agenţie de turism care te trimite prompt în ce loc doreşti sau te pregăteşti din timp căutând informaţii pe bloguri de specialitate care te pot inspira. Documentarea de dinainte te poate scuti de timpi morţi şi cheltuieli inutile. „Noi fugim mereu de acasă. Nu am ieşit încă extern, am preferat să ne cunoaştem ţara şi avem ce vizita. Am plecat şi heirupistic. Am avut un weekend prelungit şi ne-a venit deodată să plecăm la Cluj. Ne-am aruncat câteva haine într-un rucsac şi ne-am urcat în maşină. Cred că a fost cea mai frumoasă vacanţă de patru zile pe care am avut-o. Am făcut destul pe drum, dar a meritat. De obicei ne alegem din timp destinaţia şi plănuim totul în amănunt”, ne-au relatat Ana şi Andrei, doi tineri care studiau oferta city breack a unei agenţii de turism dintr-un mall.În primul rând faceţi o listă cu oraşele unde vreţi să ajungeţi. Puteţi pune mai mult de 12 oraşe pe listă dacă ştiţi că aveţi un program care vă permite să aveţi wkeenduri prelungite. De ce mai mult de 12? Pentru că suntem într-o perioadă de pandemie şi dacă incidenţa creşte, chiar dacă sunteţi vaccinaţi s-ar putea ca anumite obiective turistice să fie închise. Al doilea aspect de luat în seamă, interesaţi-vă din timp despre incidenţa în oraşele unde vă duceţi şi dacă este carantină, să nu aveţi surpriza că vă duceţi într-un oraş pustiu unde majoritatea resturantelor să fie închise din lipsă de clienţi. Fă-ţi un buget în care să te încadrezi şi caută cazări în funcţie de el punând la socoteală şi distanţa şi benzina pe care o consumi. Dacă eşti student până în 26 de ani poţi lua în calcul mersul cu trenul, unde biletul te costă la jumătate de preţ la clasa a 2-a la toate categoriile de tren. Din experienţa anilor trecuţi, mare atenţie la lunile ianuarie, februarie şi martie, când vremea s-ar putea să vă joace feste, iar din cauza gerului şi a precipitaţiilor sub formă de zăpadă, drumurile să fie închise, nu pentru mult timp, dar fix cât să vă strice minivacanţa.