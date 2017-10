Cum îşi sfidează băncile clienţii

Cum își sfidează băncile clienții

Numeroase bănci și instituții financiar-bancare continuă să își sfideze clienții. În ciuda reglementărilor legislative recente, băncile sunt hotărâte să nu renunțe la clauzele din contracte care să le dezavantajeze și să le scadă din profit. Din ce în ce mai informați și mai îndârjiți împotriva băncilor, clienții ajung să își ceară dreptatea cu sprijinul instituțiilor statului. Așa se face că reclamațiile curg la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Zilnic, cel puțin un constănțean nemulțumit vine să se plângă la comisari despre abuzurile băncii. Aceștia reclamă, de cele mai multe ori, creșterea nejustificată a dobânzilor și introducerea sau mărirea comisioanelor. „În luna ianuarie au fost înregistrate 32 de plângeri. De asemenea, am efectuat 11 controale tematice. Au fost verificate 10 filiale ale unor bănci În consecință, au fost aplicate 11 amenzi, în valoare de 245.000 de lei. Aproape toate reclamațiile au fost rezolvate în favoarea clienților”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul coordonator al CJPC Constanța, Dionisie Culețu. Potrivit acestuia, instituția pe care o conduce are, în prezent, 46 de litigii cu instituții bancare. „Am câștigat până acum 16 procese, sigur, cu drept de recurs, restul sunt pe rol. De asemenea, două procese sunt din anul 2009, la care am depus noi recurs”, a mai adăugat Dionisie Culețu. 28 februarie - termenul limită de refuz al actului adițional Clienții care nu au semnat actele adiționale emise de creditori ca urmare a Ordonanței de Urgență nr. 50/2010 mai au timp până pe 28 februarie să ceară anularea actului respectiv. „Sfătuim consumatorii care încă nu sunt informați cu privire la conținutul actului adițional, propus de bancă, să solicite creditorului o copie a respectivului act. Dacă prevederile actului adițional emis de creditor nu vă convin, transmiteți acestuia o notificare scrisă de refuz - depuneți notificarea la registratura creditorului cu număr de înregistrare sau trimiteți prin poștă o scrisoare, cu confirmare de primire. Refuzul actului adițional are ca efect revenirea la prevederile anterioare ale contractului de credit, cu excepția, dacă este cazul, a clauzelor privind rambursarea anticipată”, au mai arătat reprezentanții Protecției Consumatorului.