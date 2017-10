Cum îşi impresionează RAJA oaspeţii din străinătate

1

Oaspetii au aflat si pretul apei

În județul Cluj, cetățenii plătesc pentru un metru cub de apă rece 2,63 de lei fără TVA, respectiv 3,26 de lei cu tot cu TVA. În plus, pe factura de apă mai apare și o taxă de canalizare, de 2,79 lei pe metrul cub de apă de canalizare, fără TVA, respectiv 3,46 de lei cu tot cu TVA. Prețul unui metru cub de apă in Satu Mare este de 3,86 lei, iar cel pentru canalizare este de 3,21 lei. În prezent, consumatorii bistrițeni plătesc pentru un metru cub de apă potabilă 3,79 lei, iar pentru canalizare plătesc 2,47 lei. Noile tarife de apa-canal din Oradea sunt de 3,92 de lei /mc pentru apa potabilă, 1,81 de lei / mc pentru canalizare-epurare .Maramuresenii platesc 3,76 lei/mc cu TVA pentru apă potabilă și 2,41 lei/mc cu TVA pentru canalizare-epurare. La Sibiu metrul cub de apă potabilă costă 3,45 de lei cu TVA. În ceea ce privește prețul canalizării, acesta este de 1,95 lei pe metrul cub, inclusiv TVA.In nici un oras din tara cetatenii nu platesc apa de canalizare la pret de apa potabila. Asfel pt un mc de apa si un mc de apa canalizare constantenii platesc aproape 9 lei. .Avem cel mai mare pret la apa potabila si canalizare cea mai mare taxa de habitat,cea mai mare taxa pt loc parcare,cea mai scumpa gigacalorie. No comment