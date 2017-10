Cum întâmpină oraşul Constanţa sărbătorile de iarnă

1

explicatie

Aceste luminite, puse in scarba, sunt montate pentru ca la anul sunt alegerile. Desi instalatiile existau in mod evident si in anii trecuti, dar nu au fost scoase din razbunare, acum vin timid prin intersectii ca sa ne scoata infectul de drogat ochii, ca a facut si el ceva. Singura si cea mai frumoasa lumina de sarbatori, pe care mi-o doresc, este cea sub forma de ciuperca si sa o vad ridicandu-se la mare inaltime de deasupra locatiilor in care bantuie acest nenorocit si acolitii lui. Sper ca Mos Craciun exista !