Cum îi şuntează statul pe părinţi, la ajutorul de creşterea copilului

Cum îi șuntează statul pe părinți, la ajutorul de creșterea copilului

Natalitatea în țara noastră a scăzut semnificativ în ultimii ani. Puțini se mai încumetă să facă mai mult de un copil, veniturile mici și stresul unei locuințe sau al unui job stabil, determinându-i pe majoritatea constănțenilor să amâne enorm momentul dea-și întemeia o familie.Statul doar mimează sprijinul pentru familiile tinere, iar stimularea natalității nu este una din prioritățile sale. A tăiat din tot ce putea să taie, a redus perioada plătită pentru creșterea copilului și a impus limite la banii pe care îi pot primi mămicile în acest interval. Pe motiv că vrea să stimuleze armonia în familie, de doi ani de zile, i-a obligat pe tați să își ia și ei concediu de creșterea copilului, cel puțin o lună de zile. Dacă nu, li se taie indemnizația. Rezultatul a fost cel așteptat: economie la buget. Majoritatea bărbaților au ales să rămână la serviciu, în luna respectivă, chiar dacă astfel pierdeau banii de la stat.Apoi, pentru mămicile care vor să se ducă la serviciu înaintea încheierii concediului de maternitate, s-a oferit un stimulent financiar de 500 de lei. Dar nu le-a dat creșe în care să-i poată duce pe cei mici, iar bonele nepregătite cer de două ori mai mulți bani.Două opțiuni: un an sau doi ani de concediuPotrivit statisticilor Agenției Județene pentru Prestații Sociale, în prezent, în județul Constanța, 4.584 de familii primesc indemnizație pentru creșterea copilului, iar 1.319 primesc stimulentul de inserție. La ora actuală, mămicile pot opta pentru concediu de creșterea și îngrijirea copilului în vârstă de până la un an, cu o indemnizație cuprinsă între 600 și 3.400 de lei, în funcție de salariu. Beneficiarii care își reiau activitatea înainte de împlinirea vârstei copilului de un an, vor primi stimulent de inserție în cuantum de 500 de lei lunar, până împlinește copilul doi ani.De asemenea, se mai poate opta pentru concediu de doi ani, cu o indemnizație maximă de 1.200 de lei, și cu posibilitatea de a primi stimulent de inserție, dacă se reia activitatea după împlinirea vârstei de un an. „Beneficiarii care își reiau activitatea înainte de împlinirea vârstei copilului de un an, vor primi stimulent de inserție în cuantum de 500 de lei lunar, numai după ce copilul împlinește vârsta de un an, dar până la doi ani”, a explicat Mariana Fătu, purtător de cuvânt al AJPIS Constanța.Când trebuie să anunțați AJPISPotrivit acesteia, termenul de depunere al dosarului este de 60 de zile lucrătoare de la naștere sau de la ultima zi a concediului de maternitate (post natal). „În cazul în care se reia activitatea înainte de împlinirea vârstei de un an sau doi ani a copilului, titularul are obligația să anunțe primăria de domiciliu în termen de 15 zile lucrătoare de la data reluării, iar termenul de depunere a dosarului de stimulent este de 30 de zile calendaristice de la reluare. De asemenea, în situația în care celălalt părinte îndeplinește condițiile legale pentru a solicita cel puțin o lună de indemnizație, dar nu cere acest drept, are obligația de a informa AJPIS Constanța cu cel puțin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de un an, doi ani, respectiv trei ani în cazul copilului cu handicap”, a mai adăugat reprezentantul AJPIS.