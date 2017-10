Cum fură căldură constănţenii care ţin caloriferele închise

8

nesimtire si prosteala

pe fata! Am mai scris despre cantitatea de caldura pe care ti-o da un apartament ”neincalzit”. Si grosimea peretilor nostri. Dar astia o tin ”ca gaia matzu”. Cei care au repartitoare si tin caloriferele inchise, au caldura de la teava comuna ce tranziteaza apartamentul si care este platita. Nu sunt debransate si fara caldura. In fapt, RADET urla de necaz ca repartitoarele au micsorat piata si nu mai au de unde sa fure cat au planificat. Si daca fortezi oamenii sa deschida repartitoarele, nu cumva va creste numarul celor debransati de la RADET? ce va face atunci firma? Va da ordin sa fie tinuti oamenii bransati cu forta? De ce nu spune RADET ca repartitoarele impart doar caldura consumata de bloc? Cei cu caloriferele inchise, nu primesc caldura si -deci- nu e ce sa fie impartit egal cu ceilalti. Sa zicem ca acum avem 16 apartamente, din care 6 au caloriferele deschise si 10 le au oprite. La repartitorul de scara, se inregistreaza 9 gigacalorii. 30% se impart pentru instalatiile comune, deci 3 gigacalorii impartite la 16. Iar restul, la apartamentele cu calorifere deschisse nonstop. Adica 1 gigacalorie+consumul comun. Daca voi deschide si celelalte calorifere, consumul scarii va fi de 19 gigacalorii. (Deci observati interesul RADET. Dublarea consumului si -deci- a incasarilor.) 30% din 19 va fi 6,... ce vor fi impartite egal intre cele 16 apartamente. Plus cate o gigacalorie de fiecare apartament. Prin urmare, cei cu caloriferele deschise non stop, care fac galagie ca sunt furati, nu vor plati mai putin! Dimpotriva... (consumul comun se va dubla in factura, la toti) Asa ca... sa ne scuteasca! Acum, toata lumea stie ca un calorifer cu repartitor trebuie exploatat in mod inteligent. Sa-l opresti cand nu ai nevoie de caldura, sa-i dai drumul cu moderatie, in functie de caldura de afara. Sa stii sa nu deschizi usile aiurea, sa nu usuci rufele in camera sau sa deschizi geamul -usa- cand caloriferul merge. Daca nu stii sa-l folosesti, vei plati non stop! Nu e vina repartitorului ci a consumatorului prost. RADET vrea marirea consumului si nu stie cum s-o faca. De asta cere intruziunea politicului in piata. Niste hoti! Iar cei care-i sustin sunt oameni de-ai lor. Apoi orice plagiator ar trebui sa stie ca aerul cald se ridica. Un apartament incalzit nu incalzeste podeaua. Poate incalzi tavanul. Dar asta nu se simte la etajul de sus, caci are parchet. Iar parchetul e bun izolator termic. Si in plus, tavanul e suficient de gros. Nu este afectat de cele cateva grade de la vecinul de la parter. Daca nu ar fi gros, s-ar prabusi cu vecina si mobila cu tot peste tine. Pe cine vreti voi sa prostiti? Dar de ce nu zice nimic RADET de periaoda de dinainte de repartitoare, cand oamenii se plingeau ca unii au calorifere cat perettele si platesc tot cat ei? Sau ca platesc acelasi tarif pe tot orasul si centrul e supra incalzit, intimp ce periferia sta si ingheata? sau ca pe frig tremuri in casa si trebuie sa deschizi si radiatorele electrice -cu caloriferul in functiune la maximum- iar pe caldura caloriferele ard? ia sa plimbe ursul la alta masa, ca suntem satui de hotiile si minciunile lor! Sa administreze cinstit ce au, sau sa-si dea demisia si sa privatizeze sistemul! Pina una alta, sa stie ca anveloparea apartamentelor si geamurile termopan, reduc necesarul de energie termica /apartament. Si se poate incalzi -in joaca- si cu surse auxiliare. Sa mai dea afara din personal si sa mai reduca salariile alea de neamuri proaste! Sa nu mai astepte ca mortu colacu, pomana de la partidele corupte!