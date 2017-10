Cum faci economie la curent electric

Lună de lună, facturile la utilități ne ard la buzunar și primim vești că se mai scumpesc gazele, benzina, motorina, curentul electric. Orice economie, cât de mică, este bine venită.Dar asta nu înseamnă să stăm pe întuneric și să nu ne mai încălzim. Tehnologia a evoluat mult în ultimii ani și au apărut tot felul de modalități alternative de a ne face apă caldă, căldură ori lumină. Panouri solare, turbine eoliene, pompe de căldură, toate acestea sunt menite să ne scadă facturile la curent electric. Echipamentele și costurile de instalare sunt destul de ridicate, dar, în timp, investiția se amortizează. Panourile solare sunt printre cele mai accesibile variante alternative pentru producerea de apă caldă și chiar pentru aport la încălzire. Ele captează energia termică solară și încălzesc apa. Prețul unui astfel de panou diferă în funcție de mărimea acestuia și poate porni de la 600 până la 1.200 - 1.500 de lei. Cu o astfel de instalație puteți avea apă caldă toată vara, gratuit, de la soare. În ce privește pompele de căldură, acestea reprezintă o soluție ideală acolo unde nu se pot monta panouri solare din motive variate, cum ar fi casa nu este orientată spre sud, acoperișul este umbrit de copaci sau de clădiri. Prețurile sunt ceva mai mari, de peste 2.500 - 3.000 de lei, dar costurile de curent pentru funcționarea lor pe un an întreg numai pentru apa menajeră, pentru o familie de 2-4 persoane, sunt de până în 4.000-4.500 de lei. „Casa Verde“ 2012 Pentru a impulsiona utilizarea energiilor regenerabile, Ministerul Mediului și Pădurilor va continua și în anul 2012 programul „Casa Verde”, prin care oferă subvenții de 6.000 și 8.000 de lei pentru instalarea de astfel de surse de energie. „Începând cu februarie 2012, se vor primi din nou dosare pentru a primi finanțare nerambursabilă. Fondurile sunt destul de mari și estimăm că vom avea peste 23.000 de beneficiari în întreaga țară”, a declarat, la Constanța, ministrul Laszlo Borbely. 3.000 - 4.000 de lei economie pe an Firmele de profil propun pachete complete de astfel de sisteme pentru care suportați din buzunar numai suma care depășește finanțarea de la stat. Așa se face că o instalație completă cu panouri solare și boiler vă poate costa numai 2.300 - 3.000 de lei, iar una cu pompe de căldură 5.000 - 7.000 de lei. În schimb, puteți economisi și până la 3.000 - 4.000 de lei pe an. Sfaturi pentru facturi mai mici Pentru a reduce facturile la curent electric, specialiștii ne sfătuiesc să înlocuim toate becurile din casă cu becuri economice. Sunt ceva mai scumpe, dar consumul se micșorează chiar și cu până la 70%. După ce ne încărcăm bateria de la telefon sau de la laptop, este bine să scoatem încărcătoarele din priză, pentru că ele continuă să consume energie chiar dacă nu mai sunt conectate la aparat. La fel se întâmplă și cu electrocasnicele care stau în stand-by. Deși consumul poate părea mic, dacă puneți la so-coteală toată aparatura din casă, 24 de ore din 24, se strâng ceva kilowați. Un sfat ar mai fi să utilizați mașina de spălat noaptea, atunci când tariful la energie electrică este mai mic și să o setați să spele cu apă rece. Oricum, detergenții din ziua de astăzi sunt eficienți și la temperaturi scăzute.