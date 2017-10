Cum facem faţă acceselor de furie ale copiilor

1

Pe bune? E asa de simplu.

Solutia e urmatoarea. In primul rand trebuie sa fie un barbat adevarat cap de familie, un mascul alfa si copilul sa inteleaga ca atat timp cat e pe teritoriul acestui mascul alfa, nu are nicio putere, deci singura lui optiune e sa se supuna. Un barbat dominant, pe care copilul sa il RESPECTE si sa intelaga cine e liderul in casa. Un astfel de barbat nu permite astfel de comportament rau de la bun inceput, nici nu se ajunge la asa ceva. Acest barbat adevarat sta in spatele unor principii, pe care le va implementa copilului de mic. Apoi, mai trebuie sa stie si de frica parintelui, dar de frica cand parintele e nervos nu pe copil, ci pe comportamentul copilului. Cand toate punctele care le'am zis se conecteaza, nu exitsta "ce e de facut cand copilul are accese de furie". Am 24 de ani si nu am copii, dar nepotii mei sunt mici si de cate ori incearca cacaturile astea si se tavalesc, le zic: "nu primesti nimic cat esti pe jos si tipi si plangi. te ridici in picioare, iti tii pieptul in fata, si vii si iei ceea ce vrei. Altfel nu discut!". Merge de fiecare data. Si cei care au probleme, uitati'va cu MARE ATENTIE la "Dog whisperer/Cesar si cainii" toate episoadele si implementati MENTALITATEA lui. Asta daca vreti solutii si vreti sa inceteze odata pt totdeauna. Dar daca vreti sa aveti aceeasi problema over and over, faceti ce faceti intotdeauna. Punct! Mihai Out!