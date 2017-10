Cum este promovat voluntariatul printre constănţeni

Cum este promovat voluntariatul printre constănțeni

Între 22 și 24 ianuarie, în Maritimo Shopping Center va avea loc EXPO ONG unde vor fi prezente un număr de 17 ONGuri din domeniile: educație, drepturile omului, artă, cercetare, protecția mediului, protecția animalelor, sănătate, sport, dezvoltare personală, antre-prenoriat, dezvoltare economică și dezvoltare instituțională.Scopul evenimentului este promovarea voluntariatului și a conceptului de cetățean activ care își petrece o parte din timpul său liber într-un mod constructiv, implicându-se în rezolvarea problemelor societății în care trăiește. Organizatorii promovează într-un mod interactiv constănțenilor experiența de voluntariat ca o alternativă pentru cei interesați de instruire în diverse domenii, dezvoltare perso-nală, lucru în echipă, implicare în comunitate, dezvoltarea abilităților de project manager într-un mod practic. Expozanții vor prezenta activitatea de voluntariat și rezultatele obținute în ultimii doi ani, beneficiile pe care le oferă voluntarilor și proiectele planificate pentru 2016.Organizatiile care și-au confirmat prezenta la EXPO ONG sunt Societatea de Explorări Oceanografice și Protecție a Mediului Marin „Oceanic-Club”, Organizația Ecologistă Mare Nostrum, Asociația Save the Dogs and other Animals, Asociația pentru promovarea educației creativ-ecologice și abilităților inovative CREATIVE+Vor mai participa Asociația Strategia Dezvoltării României - Regiunea Dobrogea, Junior Chamber International Constanța (JCI Con-stanța), Asociația Copiii Tuturor, Asociația United Hands România, Asociația TOMIS ANTIDROG, Asociatia pentru cultură și educație DALI, Asociatia Psihologilor și Psihopedagogilor PROCIVITAS (APP PROCIVITAS), AIESEC Constanța, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA), Sanasport, Grup Civic Baricada Verde, Centrup pentru Resurse Civice și Creative Life Association.Programul de vizitare este în intervalul orar 10.00 - 21.30 în zilele de 22,23 și 24 ianuarie în centrul comercial Maritimo, în zona Infodesk.