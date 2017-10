Cum declaraţi extinderea, îmbunătăţirea sau construirea unei clădiri

1

Autorizatii de extinderi si constructii

Domana director Virginia Uzun a fost pe strada Semanatorului sau pe Rasaritului sa vada ce cocioabe se fac zilnic din cartoane, reziduuri de lemn si cate baraci improvizate, sau ciudatenii din chirpici? grajduri pentru cai si alte alea, de ti-e sila sa treci pe strazile astea? si sunt in centrul Constantei!!!! pe astea facute in general de rromi nu le vede nimeni? nu se sesizeaza nimeni? nu-i goneste nimeni din zona respectiva pentru ca au transformat zona intrun FOCAR IMENS DE MIZERIE SI MIROS INSUPORTABIL? Am facut mii de sesizari despre ceea ce se intampla pe aceste doua strazi si toti cei care TREBUIE sa faca ceva se ascund, le e frica de rromi!!! Va rog insistent inca o data sa va deplasati acolo si sa vedeti cum a fost posibil sa se construiasca atatea cocioabe insalubre pe cele doua strazi ca cei in drept sa faca ceva se ascund? Pana cand stimati domni o sa mai induram mizeria facuta pe aceste doua strazi de rromii de pe ele care in fiecare zi mai ridica cate ceva din chirpici sau din cartoane si se strang cu miile acolo? Ci-nei v erifica de unde sunt veniti si daca locuiesc legal acolo? Astept fapte...ca de raspunsuri la toate sesizarile nici nu poate fi vorba...v-ati facut ca nu exista...!!! Halal!!!!