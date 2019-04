Cum decid companiile aeriene ca nu pot zbura din cauza conditiilor meteo nefavorabile

Cand lucrurile din punctul de vedere al conditiei meteo sunt la limita, situatia este destul de constransa, atat pentru pilot, cat si pentru compania aeriana, dar mai ales pentru pasagerii care trebuie sa ajunga la destinatie.





In general, pilotul este cel care afirma prima data ca nu este in regula sa efectueze zborul, din cauza faptului ca vremea nu este favorabila. In aceste situatii, compania aeriana este cea care are de pierdut din punct de vedere financiar si uneori va incerca sa puna presiune pe pilot pentru a efectua cursa.





Pentru companiile aeriene mari, pierderea, anularea, amanarea sau devierea unei curse sunt doar parte din ecuatia financiara. Pentru companiile mici insa, plasarea la hotel, de exemplu, a 150 de pasageri ar putea insemna o pierdere semnificativa din valoarea profitului.





In oricare din situatii, siguranta pasagerilor trebuie sa primeze inainte de pierderea sau castigul financiar. Totusi, pe langa vremea favorabila sau defavorabila, sunt multe alte elemente de luat in calcul atunci cand vine vorba de siguranta: conditiile pistei, instalatiile de aterizare ale aeronavei, capacitatile limita de aterizare ale avionului, echipamentul nefunctional, echipajul obosit sau, de ce nu, calificarile pilotului.





In ceea ce priveste prognoza meteo, cu cat distanta de deplasare este mai mare, cu atat sansele sunt mai mari ca aceasta sa fie eronata. Astfel, dincolo de impactul financiar evident al companiei aeriene in cazul unei anulari de zbor, este greu sa-l anulezi doar pe baza unei previziuni de 4 ore, la un zbor de 12 ore, de exemplu.











Cum se stabileste scenariul





Totusi, acesta este, in esenta, doar un scenariu de gestionare a riscurilor, care culmineaza cu raspunsul la intrebarea pilotului: daca vremea va fi oricum rea, asa cum este prevazuta in prognoza meteo, care este probabilitatea sa poti executa o aterizare la destinatie si, in cazul in care acest lucru nu este posibil, incotro te indrepti?





In aceasta ipostaza, se iau in calcul mai multe variabile, precum: conditiile meteorologice, cantitatea de combustibil detinuta astfel incat sa poti tine avionul in aer si care este aeroportul alternativ in cazul in care pilotul nu poate duce aeronava la destinatie.





Doar dupa analizarea cu atentie a acestor factori, comandantul aeronavei va lua decizia daca trebuie sau nu sa plece spre destinatie. In plus, procesul de luare a deciziilor este ghidat de fiecare politica individuala a companiilor aeriene care, la randul sau, este modelata de reglementarile locale.





Ulterior, pot interveni celelalte departamente ale companiei, care vor cantari problemele asociate cu un zbor intarziat sau anulat, cum ar fi conexiunile pierdute, reincarcarile, compensarea pasagerilor, personalul adiacent. In astfel de situatii, este clar ca prognoza meteo este foarte rea la destinatie sau, in anumite cazuri, chiar in aeroportul de plecare.











Ce poti face daca ai un zbor anulat





In sfarsit, daca totusi se intampla ca zborul dvs. sa fie anulat din cauza conditiilor meteo, aceasta este cu siguranta asimilata cu alti factori care, cel mai adesea, nu sunt facute publice de compania aeriana.





Prin urmare, daca ai un zbor anulat sau intarziat, indiferent de motiv, esti eligibil de a fi despagubit de compania aeriana, conform reglementarilor in vigoare. Pentru a evita birocratia, apeleaza cu incredere la o agentie ce se ocupa cu recuperarea compensatiilor de zbor cum ar fi airclaim.com.