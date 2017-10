Cum au ridicat investitorii blocuri pe un PUZ cu case şi vile

7

Nu am scapat de politruci

Citeam undeva ca intr-o varianta mai noua a Codului de conduita al PSD se stipuleaza:„Lăcașurile de cult și școlile nu vor fi folosite ca forumuri pentru propagandă electorală“.Pentru noi e tarziu.Raul a fost facut.Sa afirmi ca politicul nu are ce cauta in Biserica si in scoli numai in campania electorala e prea putin.Tuturor politrucilor trebuie sa le spunem:luati-va definitiv laba murdara de pe Justitie,Invatamant,de pe copii nostri ,de pe Biserica noastra,padurile noastre,parcurile noastre,orasele noastre, ! Plecati la Dracu cu afacerile voastre murdare ! Preotii sa renunte si ei la politica.Dumnezeu nu face politica.Dmnezeu nu are ce cauta pe o taraba murdara de politruc ! Lasati arhitectii,lasati specialistii sa-si faca meseria ! Pare de necrezut,dar brambureala din Cartierul Compozitorilor este rezultatul amestecului politic in viata arhitectilor sau a inginerilor constructori.Toti specialistii se fac pres in fata administratiei locale.Nu misca nimeni,nu gandeste nimeni,nu se revolta nimeni.Aici a "gandit" numai un om,a "gandit" un baron local corupt.Stim noi cine.Si daca ar fi gandit nu mi-ar fi fost necaz.Un arhitect,un inginer nu are curajul sa-l infrunte pe primar pentru ca-si pierde painea.Specialistii sunt haituiti.La fel se intampla si cu profesorii din scoli,si nu numai cu ei.La fel a fost si in comunism.Atunci gandea pentru noi numai tovarasul de la Raion sau de la Sfatul Popular.De obicei, gandea un analfabet sau semianalfabet: secretarul de partid la nivel local,in fabrica,in sat,primul secretar "gandea" pentru un oras/judet sau Ceausescu pentru 23 milioane de romani. Arhitecti,ingineri,profesori,cetateni,politica nu are ce cauta in casele noastre,in meseria noastra,in viata noatra privata.Nu renuntati la meserie de dragul fesenistilor lui Ilici !