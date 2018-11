Cum au petrecut constănţenii de Ziua Dobrogei. "Mai bine ne dădea mici!"

Cum au petrecut constănțenii de Ziua Dobrogei. "Mai bine ne dădea mici!"

Pensionarii constănțeni au petrecut Ziua Dobrogei cu mâncare și băutură gratis, în parcurile din municipiu. Vârstnicii au fost invitați de autoritățile locale la o tochitură dobrogeană, un pahar de suc sau de vin și o plăcintă, iar de la petrecere nu a lipsit nici muzica populară.Startul distracției s-a dat la ora 11.00 și, în ciuda vremii închise și a frigului, vârstnicii și nu numai s-au adunat să sărbătorească împreună această zi importantă pentru meleagurile noastre. Nu toți au știut de la început pentru ce petrec, dar i-au ajutat reprezentanții Primăriei Constanța, care au pus afișe pe care au scris cu litere mari „14 noiembrie – Ziua Dobrogei, Sărbătorim Patria, Acasă cu Speranță”. Mâncare a fost din belșug, pentru toată lumea. Au primit porții de tochitură nu doar pensionarii, ci toți cei care s-au așezat la coadă. Și nici măcar nu au avut mult de așteptat, căci nu a fost aglomerație.În piațeta de la Far, mirosul de carne înăbușită s-a răspândit repede și oamenii au venit să guste și să asculte muzică populară. Pentru mulți a fost prilej să povestească din vremuri mai vechi și să-și amintească de tinerețe.„Am venit la Constanța acum 50 de ani. De la țară, din Călărași. Auzisem că aici e port și că se găsește de muncă. Avem 17 ani. Nu văzusem nici marea, nici portul până atunci. Am găsit de muncă, am și învățat și acum am ieșit la pensie. E un loc frumos și am avut o viață frumoasă aici, îndestulătoare. Dar am și muncit mult”, ne-a zis, dintr-o răsuflare, Marian, un pensionar din zona Far.Lângă el, alți prieteni de-ai săi îl aprobă și spun că orașul Constanța le-a oferit o viață bună. Nici ei nu s-au născut aici, dar știu că aici vor muri. „Nu aș da Constanța pe niciun oraș din România. Așa cum este el. Și cu bune și cu rele. Oricum peste tot sunt greutăți. Măcar aici avem aer curat și mare. Timp să mai avem să ne bucurăm de pensie”, a mărturisit un alt vârstnic.Nu toți au fost așa de încântați de tratația de la primărie. O femeie ne-a rugat să-i transmitem domnului primar că nu a fost bună tochitura și că mai bine le dădea mici. A certat-o repede un alt bărbat de alături: „Lasă că a fost bună. Gestul contează. Nu îți place, nu mânca. Nu mai căutați atâta nod în papură!”.Unora le-a plăcut atât de mult încât au mai cerut o porție, iar farfuriile au fost deliciul câtorva câini maidanezi atrași și ei de mirosul îmbietor.Pensionarele vesele s-au încins la dansÎn parcul de la Casa de Cultură, atmosfera a fost mai destinsă. Formația adusă să-i înveselească pe pensionari a cântat și machidonește și românește și turcește, iar câteva femei nu s-au sfiit să-și arate talentele în ale dansului. Și copiii veniți în parc cu bunicii s-au bucurat să guste din tochitura dobrogeană și chiar le-a plăcut.„E bună și e caldă. E aproape la fel de bună precum cea pe care o face mamaia”, ne-a spus o fetiță.Unii au păstrat mâncarea pentru acasă, au pus-o în sacoșă și au admirat toate dansurile pensionarelor.„Mie nu mi-e rușine să vin să mănânc aici. Am vorbit cu vecinele de la bloc, dar au spus că le e rușine, că ele au ce mânca acasă. Eu am venit, am stat la coadă frumușel și am mâncat. Și dacă mai cântă muzica, poate o să și dansez”, ne-a spus glumind o femeie care se cinstise deja cu un pahar cu vin roșu.