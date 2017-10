Cum au fost sărbătoriţi delfinii, de ziua lor

Cum au fost sărbătoriți delfinii, de ziua lor

Zeci de copii aflați în vacanță pe litoral au participat la petrecerea de Ziua Delfinului, organizată de echipa Mare Nostrum. Aceștia s-au întrecut la PET Bowling și au pescuit, simbolic, dintr-o piscină gonflabilă, deșeurile pe care le întâlnim, de obicei, pe plajă sau chiar în apele Mării Negre: hârtie, pet-uri, doze de metal, etc. Echipa Mare Nostrum, care acți-onează în cazurile de eșuare a delfinilor a făcut copiilor, prezenți pe faleza din Mamaia, demonstrații de intervenție cu ajutorul unui delfin gonflabil. Copii au fost răsplătiți cu brățări cu delfini și rechini, mingi de plajă și forme pentru nisip. De asemenea, turiștii au avut ocazia să afle mai multe despre problema deșeurilor marine din cadrul expoziției de panouri pe această temă, ce face parte din proiectul european MARLISCO - MARine LItter în Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsability. Acest proiect se desfășoară pe o durată de 36 de luni, din 6 iunie 2012, până pe 30 mai 2015, cu implicarea a 15 țări europene și este finanțat prin Programul Cadru 7 (FP7).Dacă nu știați, în Marea Neagră trăiesc trei specii de delfini: Delfinul comun (Delphinus delphis ponticus), Afalinul (Tursiop truncatus ponticus) și Marsuinul sau Porcul de mare (Phocoena phocoena relicta). Cu ajutorul undelor sonore pe care le emit, delfinii se pot deplasa, vâna și comunica între ei. În astfel de condiții, vederea nu le este de foarte mare ajutor. Iată unul dintre motivele pentru care delfinii trăiesc, într-o adevărată lume a sunetelor. Delfinii folosesc ecolocația pentru deplasare și orientare. Uneori apar defecțiuni ale sistemului de ecolocație, ceea ce duce la migrații dezorientate și chiar eșuări. Dar, cea mai mare problemă, una dintre principalele cauze ale eșuării delfinilor, o constituie prinderea accidentală în plasele pescarilor. De aceea, Mare Nostrum a implementat un proiect pilot de amplasare a dispozitivelor acustice (ADD-uri) pe plasele pescărești, care au rolul de a avertiza și îndepărta delfinii de pericol. Acestea sunt fabricate în Anglia și sunt folosite pe plan internațional încă de prin anul 1971.În vara anului 2012, organizația neguvernamentală Mare Nostrum, din Constanța, a lansat campania „Adoptă un delfin”, prin care puteți contribui la conservarea și protejarea delfinilor din Marea Neagră cu o simplă donație. Astfel, pentru 100 de lei deveniți părintele adoptiv al unui delfin pentru un an, iar pentru 500 de lei este al vostru pe viață. Veți primi un Certificat de adopție și îi puteți alege chiar și un nume. Pentru firme, sumele pentru donație sunt de 500, respectiv 5.000 de lei. Până acum, în acest an 60 de delfini și-au găsit „părinți” din toată țara. Pentru adopția unui delfin, trebuie să trimiteți un e-mail cu textul: „Doresc să adopt un delfin” la adresa office@ marenostrum.ro sau event@mare nostrum.ro. Pe baza acestui e-mail, veți primi toate informațiile necesare efectuării donației propriu-zise. Donația se poate face și direct la sediul Mare Nostrum din bulevardul 1 Decembrie nr. 3, bl. F17, sc. A, ap. 3, Constanța sau prin virament bancar: ING Bank: RO61INGB0000999902351287, Beneficiar: ONG Mare Nostrum, Cod fiscal: 7015190, adresa de mai sus, cu specificația: Donație campania „Adoptă un delfin”.