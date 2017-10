Cum arată peninsula, la un an de la începerea lucrărilor de reabilitare a străzilor

3

Acum v-ati convins ?

"Miliardele șeicilor, ambuteiaj la vamă, în drum spre Dobrogea......Avem foate mulți bani, sute de miliarde de dolari, pe care dorim să-i investim în România, în special în Dobrogea..."(Telegraf 27 martie 2014)."Se anunță puzderie de turiști"....." (Cuget Liber 27 martie 2014)."Ne așteptăm la investiții masive aici..." (Cuget Liber 31 martie 2014) Ati vazut ? Basescu mai are cateva luni si scapam.El ne-a pus bete in roate.Uite dovada ! Nici nu a plecat Basecu si strainii au inceput sa arunce cu banii in dobrogeni.Asta este rezultatul unei politici constructive si inteligente socialiste si revolutionare.Traiasca PSD ! Free Nicusor ! (o lacrima pentru Nicusor) Ce-o sa fie,ce-o sa fie ? Numai flori si bucurie.