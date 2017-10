Cum arată faleza Cazinoului, la un an de la începerea lucrărilor de reabilitare

7

Despre basism

Toate partidele venite la putere prin frauda,prin minciuna sau prin lovituri de stat,au avut nevoie de dusmani.Daca nu au avut dusmani,a trebuit sa-i inventeze.Toate guvernele extremiste au un numitor comun:LIPSA DE LEGITIMITATE.Pentru a se legitima in fata poporului,extremistii inventeaza dusmanul de clasa,dusmanul de partid.Istoria se repeta.Pacat de tinerii de azi ca sunt condamnati sa repete istoria anilor '50. Comunistii anilor '50 i-au inventat pe chiaburi.Ce a fost tata ? ...Chiabur.Toti luptatorii anticomunisti din munti au fost bagati in oala legionarilor sau a taranistilor,imperialistilor,banditilor,a tradatorilor de tara.Daca nu esti membru de partid,esti dusmanul poporului.Daca nu-l lauzi pe Carmaci,inseamna ca esti basist.Pun pariu ca individul "constantean" de la nr.2 si 6 este un democrat convins.Sa vedeti ce frumos ne vorbeste el despre valorile democratiei europene,despre libertatea de exprimare,drumul european al Romaniei postdecembriste sau despre revolutia bunului simt.Termenul "chiabur" nu mai este la moda.Va amintiti ca in 1990,Iliescu spunea ca "se intorc chiaburii" ? Corneliu Coposu era reprezentantul exploatatorilor chiaburi si imperialistul Ion Ratiu nu a mancat salam cu soia ? Azi avem basisti sau macovisti.Avem nevoie de ei ca de aer. Basistii sau macovistii reprezita tot ce este mai diavolesc,mai retrograd in tara asta.Sa ne amintim ca Mazare obisnuieste sa spuna "satana de Basescu".Interesant este ca Mazare a trecut in randul sfintilor cu ajutorul lui IPS Teodosie.Mazare este "ca un sfant" a spus reprezentantul Bisericii de la malul marii.Incerc sa mi-l imaginez pe Mazare cu aura de sfant,Sfantul Mazare Tomitanul.Asa a spus Biserica,nu am spus eu.Si inca ceva.Incercati sa scrieti PSD-ist asa cum se aude..pe...ist.Comentariul este respins ca un comentariu jignitor.Incercati sa scrieti basist.Termenul este corect.Nu reprezinta o insulta.Despre legitimitatea actualilor guvernanti in numarul viitor.