Cum ar trebui să arate zona Peninsulară? Iată ce vrea să facă Primăria Constanţa

Arhitectura cu pene de papaga

"Administratia locala a cerut recent,SI PAREREA SPECIALISTILOR..." In Constanta,arhitectul isi da cu parerea si papagagul a ajuns urbanist.In Constanta,arhitectul este un fel de apa de gura.Am spus si cu alte ocazii.Aceasta adunatura de semidocti si mediocri, ajunsa la carma orasului,va lasa urme grele in arhitectura orasului pentru urmatorii 100 de ani.O constructie are o durata de viata de zeci de ani.Sa dam cateva exemple.1-Cand a sosit in gara Constanta,un strain trebuie sa vada orasul in primul rand,ideal ar fi sa vada marea.Un strain simte nevoia sa se orienteze cand a ajuns la destinatie. In plus,prima impresie conteaza.La noi,dai cu privirea intr-un vapor prafuit,intr-o geamandura si in maracinii din statia de autobuz.Sa nu mai vorbesc de padurea de panouri publicitare sau de tarabe murdare din piata garii. 2-Biserica din Parcul Garii sau Notre Dame de Constanta,a carei constructie va dura fix 182 de ani,biserica spuneam,trebuia asezata in axul parcului.Mazare a asezat-o acolo unde a plouat in ziua lui.O biserica nu inseamna patru ziduri.O biserica are nevoie de liniste.O biserica nu este un semafor,biserica nu are nevoie de claxoane si motoare ambalate in intersectie.O biserica nu se aseaza cu scarile in depozitul de butelii de aragaz.Arhitecura ca la Mazare. 3-Bulevardul Ferdinand trebuie sa ramana dechis,bulevardul nu are nevoie de telecabine.Cind privesti in lungul lui,trebuie sa-ti dea impresia ca bulevardul nu are sfarsit (asa arata azi), ca bulevardul se termina undeva in imensitatea marii. 4-Un cantec de pahar spune ca "te-am zarit printre morminte" .La Constanta,statuia Lupoaicei abia o zaresti printre panouri publicitare(afacere de familie).Acolo,in dreptul statuii,panourile publicitare au atins doua nivele-SUPER-MIZERIE PUBLICITARA. Trec cu vedera bordelul construit langa Geamia Hunchiar,multimea de case in ruina din Penisula,structurile neterminate din beton,rahatii de caine amestecati cu tigania teraselor din trotuar si ajung la capatul strazii Arhiepiscopiei. Acolo trebuie sa se vada MAREA.Nu,nu se vede,dau cu capul in trei panouri publicitare ruginite.Acolo,urbanismul imaginat de Capitan a ajuns in culmea feririi.Prostia are orgasm.Marea este fascinanta prin simplitatea ei.Marea nu are nevoie panouri publicitare,de claxoane,de pene colorate,de tarabe.Marea are muzica ei.Un oras cu fata la mare este un oras care priveste la mare,nu unul care se termina cu turnuri sau cu telegondole.Sunt zeci de exemple. Dupa ce a distrus fosta statiune Mamaia,Capitanul a trecut la distrugerea orasului Constanta.Ce face el aici este un fel de carpeta cu "Rapirea din serai" agatata in holul Ateneului Roman.Opriti-l cat mai aveti timp !