Cum ar putea să dispară RADET-ul şi să se ieftinească gigacaloria

Cum ar putea să dispară RADET-ul și să se ieftinească gigacaloria

Pe măsură ce încălzirea apartamentelor pe timpul iernii ne ustură din ce în ce mai mare la buzunare, fiecare dintre noi căutăm soluții să plătim mai puțin. Unii caută variante alternative la încălzire, iar autoritățile locale au lansat chiar ideea construirii unui nou CET, ca și cum CET-ul de acum este principalul vinovat pentru gigacaloria scumpă pe care o plătesc constănțenii.În realitate, prețul agentului termic care pleacă de la CET Palas, 285 lei, fără TVA, este menținut la un nivel redus, prin legislație, la el adăugându-se, ulterior, 90 de lei pentru „serviciul” pe care ni-l face RADET de a prelua agentul termic de la punctele termice și a-l transporta către apartamentele noastre. Tocmai pentru a elimina acest intermediar, RADET-ul, reprezentanții din industria termică se gândesc că ar putea să facă contracte direct cu asociațiile de proprietari, care să preia, cu o investiție în infrastructură, evident, căldura de la punctul termic către blocurile și apartamentele din cadrul ei.Contracteși apă caldă imediat„Dorința noastră este să avem contracte direct cu clienții noștri finali. Milităm pentru un contract individual pentru energie termică, cum e și la energie electrică și la gaze. Am putea furniza apă caldă și căldură imediat, o problemă des întâlnită în prezent. Oamenii dau drumul la apă și așteaptă minute în șir. Există însă metode de recirculare, o soluție tehnică ce impune niște pierderi, dar care ar putea rezolva problema”, a explicat Victor Ghenea, managerul proiec-tului de formare profesională pentru lucrătorii din industria termică, la care participă și reprezentanți ai CET Palas.CET s-a modernizatConducerea Electrocentrale Sucursala Constanța susține că CET s-a modernizat mult în ultimii ani.„Ceea ce puțină lume știe este că CET Palas produce, prin cele două grupuri energetice, energie electrică de înaltă eficiență. Edilii nu știu că CET funcționează în cogenerare de înaltă eficiență cu cazane, instalații și aparatură moderne. Din păcate, avem niște capacități de producție a energiei termice sub formă de apă termică ce nu mai corespund legislației de mediu. Orașul consumă din ce în ce mai puțin, puterea de cumpărare a populației a scăzut. Autoritățile locale vor un alt CET, chiar dacă se înființează, ia ceva timp. Infrastructura pentru transportul agentului termic primar ne aparține până la punctul termic. De aseme-nea, toate punctele termice sunt contorizate de noi. Ar fi necesară distribuția pe orizontală, nu pe verticală, a agentului termic”, a explicat directorul tehnic al CET Palas, Dumitru Tamaș.Se cere o lege nouăPractic, asociațiile de proprietari ar putea să încheie contracte de furnizare a energiei termice direct cu CET-ul, ceea ce ar atrage după sine și un preț mult mai mic al gigacaloriei.„Ordonanța de urgență nr. 18 din 2009 prevede reabilitarea termică a locuințelor, incluzând și reabilitarea instalațiilor termice. Însă trebuie mutată limita de proprietate. Avem în lucru un proiect tocmai pentru această prevedere pentru a se putea face distribuție pe orizontală. Și nici nu ar mai fi pierderi atât de mari. În prezent, pierderile din rețelele secundare, adică de la punctele termice către consumatori, sunt foarte mari. Este denaturat adevărul, nu se spune niciodată, nu și le asumă nimeni, toți le ascund sub preș, dar se regăsesc în preț. La rândul lui, Consiliul Local ar putea da o lege locală pentru ca asociațiile de proprietari să poată adera la această procedură, încheind contracte direct cu CET-ul”, a mai explicat Victor Ghenea.