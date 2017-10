Cum alegi bona perfectă

„Timp de trei luni copilul meu a fost terorizat sistematic de cea pe care o plăteam să aibă grijă de el. În fața noastră se comporta ca o bunicuță exemplară, însă, de fapt, țipa și îmi brutaliza copilul ca o nebună. Și nu aș fi aflat acest lucru dacă o vecină nu mi-ar fi atras atenția, după ce o auzise pe bonă de nenumărate ori strigând la băiețel din toți plămânii. El era prea mic să îmi poată spune ce se petrecea. Am instalat o cameră de luat vederi și am aflat totul. Eu am concediat-o, dar cine știe ce familie păcălește chiar în momentul de față!”, ne-a povestit Irina Spânu, din Constanța, care a avut o experiență nefericită cu o bonă nepotrivită. Femeia a renunțat la serviciile ei și și-a dus copilul la creșă, pentru că nu a mai putut avea încredere într-o altă bonă. Însă mulți alți părinți au trecut prin experiențe asemănătoare sau sunt în această situație fără să știe.Tocmai pentru a preveni aceste cazuri de abuzuri din partea celor care îngrijesc copii, deputații din Comisia pentru muncă au avizat, ieri, favorabil, proiectul de lege privind organizarea și funcționarea profesiei de bonă. Astfel, a fost stabilit că exercitarea profesiei de bonă se realizează cu respectarea unor criterii cum ar fi „respectarea demnității copilului” și „asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate pentru fiecare copil”.Bona este definită de proiectul de lege ca fiind persoana fizică, cetățean român sau străin cu domiciliu sau reședința legală în România, „calificată potrivit prevederilor legale să desfășoare servicii de îngrijire și supraveghere a copilului”.Specialiștii în resurse umane îi sfătuiesc pe părinți să nu angajeze bone, fără să le verifice atent trecutul și chiar din punct de vedere psihologic. „Noi avem o fișă completă a fiecărei aplicante. Le cerem cazier, analize medicale și psihologul nostru poartă o discuție cu ea, pentru a depista eventuale probleme de comportament. Este bine ca recrutarea să se facă prin intermediul unei firme specializate pentru a feri familia de eventualele incidente neplăcute. Costurile nu cresc foarte mult, dar, știți cum se spune «Paza bună trece primejdia rea!»”, a declarat S.M. reprezentantul unei firme de recrutări bone, menajere și îngrijitori de bătrâni.La rândul lor, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă organizează cursuri de pregătire pentru bone. Cursurile sunt gratuite și se pot înscrie femeile care nu realizează niciun fel de venituri. „Formarea durează 360 ce ore. Prin proiect, ne propunem ca aceste bone să contribuie cu profesionalism la dezvoltarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor. La finalul cursului de formare, fiecare participantă va primi o bursă în lei. Programele de formare vor cuprinde și module ce prezintă elemente specifice îngrijirii copilului cu dizabilități”, explică directorul executiv al AJOFM Constanța, Gheorghe Bușu.Se pot înscrie femei cu vârste cuprinse între 18 și 64 de ani, aflate în șomaj și înregistrate la AJOFM, femei peste 45 de ani în căutarea unui loc de muncă, femei beneficiare de venit minim garantat și femei din alte grupuri vulnerabile.De asemenea, trebuie să nu fi suferit nicio condamnare pentru care s-a pronunțat o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, să nu fi fost decăzută din drepturile părintești sau să îi fi fost interzise drepturile părin-tești. Cursantele trebuie să fie ab-solvente de minimum opt clase și să primească aviz favorabil pentru a urma cursurile de bone, în urma eva-luării psihologice. „Prin acest proiect, se va crea o bază de date cu bone calificate și se va asigura o legătură permanentă cu potențialii angajatori”, mai adaugă Gheorghe Bușu.Persoanele interesate să participe la aceste cursuri de formare profesională sunt așteptate la sediul AJOFM Constanța, pe strada Lacului nr. 14, etajul 2, Compartiment Formare Profesională, tel. 0241/481.550, persoana de contact Luminița Alupoaie.