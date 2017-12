Cum alegem o mașină rulată

Ştire online publicată Marţi, 05 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ești tânăr și ai nevoie de mobilitate însă nu îți permiți o mașină nouă. Nu îți permite salariul, nu îți permite scorul de credit și nu ai putea, oricum, să plătești avansul. Însă poți cumpăra o mașină la mâna a doua fără să ai prea mari bătăi de cap. Dacă îți lipsește o parte din bani poți apela la împrumuturi instant ( snabblån ), instrumente financiare care te pot ajuta atunci când ai nevoie, fără să fie greu de rambursat. Trebuie să fii atent cum alegi mașina, asta va face diferența în cheltuielile ulterioare.În primul rând, trebuie să te gândești la nevoile personale. Dacă ești tânăr și nu plănuiești să te căsătorești prea curând, poți opta pentru o mașină compactă sau subcompactă, o buburuză în două sau patru uși cu care să pleci în Vamă sau la părinți. Aceste mașini, după cum le spune și denumirea, sunt mici, portbagajul nu este foarte încăpător iar motorizările sunt pe măsură, între 900 și 1600 centimetri cubi. VW Polo / Golf, Skoda Fabia, Renault Clio hatchback sunt câteva mărci asupra cărora să te apleci. Dacă ești familist, orientează-te spre un sedan sau un monovolum, vei avea nevoie de spatiu pentru bagajele tale, ale partenerului si ale copiilor. Acesta este asigurat de mașini precum Ford Galaxy, Passat Hatchback, Renault Scenic sau Logan MCV. Calculează-ți nevoile și vezi ce îți trebuie. Apoi asigură-te că știi foarte bine prețul pieței pentru mașinile pe care le ai în minte. Nu te arunca, petrece câteva ore bune pe site-uri de mașini la mâna a doua, pentru a te familiariza cu prețurile și cu motivația din spatele acestora, fie că vorbim de vechime, kilometraj sau dotări.Când ajungi să te întâlnești cu un vânzător, asigură-te întâi că mașina este confortabilă. Așează-te atât pe scaunele din față, cât și pe cele din spate, vezi dacă se potrivește stilului și staturii tale.Inspectează fiecare centimetru din mașină. Întreabă de orice zgârietură sau ruptură. Învață să asociezi uzura cu numărul de kilometri. Astfel, dacă scaunul șoferului este uzat pe partea stângă iar volanul și nuca schimbătorului de viteze sunt tocite rău, iar mașina are sub 125.000 de kilometri, sigur vânzătorul sau altcineva a umblat la kilometraj, și atunci e cazul să te orientezi spre alți vânzători. Verifică lufturile, zonele unde elementele de caroserie se îmbină. Dacă portiera nu se aliniază perfect cu stâlpii, dacă între capotă și bară există spațiu prea mare, dacă între bară și aripă există un spațiu chiar și minor, sunt indicații că mașina a fost implicată în accidente și este mai bine să te retragi.Cere un drive test. Urcă-te la volan și pune contactul. Se sting luminile din bord? Are sunete de avertizare, merg semnalizatoarele? Apoi dă-i o cheie! Dacă insiști mai mult de două secunde ca motorul să pornească, în cazul celor pe benzină, este necesar să cauți alta. Verifică fiecare comandă, scaune, geamuri, oglinzi electrice, încălzire, aer condiționat. Pornește, calcă frâna, vezi dacă direcția trage, ascultă motorul dacă merge rotund.Dacă după toate acestea ești mulțumit, mergi la un atelier serios de mecanică auto pentru o verificare. De asemenea cere și istoricul reparațiilor, un proprietar care a respectat mașina a avut grijă, în primul rând, de propria siguranță.În momentul în care mecanicul îți va da ok-ul, pregătește-te să semnezi actele. Asigură-te că dispui de toți banii în câteva zile, maximum. Poți să împrumuți 1000 de coroane fără istoric de credit ( låna 10000 kr utan uc ) de la un IFN pentru a te bucura de mobilitate la orice oră vrei.