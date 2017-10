Cum ajung tinerii în "lumea etnobotanicelor"

Curiozitatea, dorința de a se integra în grup sau pur și simplu plictiseala îi împinge pe copii să consume, în număr din ce în ce mai mare, substanțe psihoactive noi, cunoscute sub denumirea de etnobotanice. În ultima perioadă, numărul celor care ajung la spitalcu această problemă s-a triplat, iar vârsta consumatorilor a scăzut dramatic. Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Constanța organi-zează periodic activități și campanii care să ajute la eradicarea acestui fenomen. Pe 27, 28 și pe 31 octombrie, peste 350 de elevi, de la copii de grădiniță, până la studenți, au fost informați cu privire la efectele și riscurile asociate consumului de etnobotanice. Activitatea face parte din campania de prevenire a consu-mului de substanțe psihoactive noi denumită „Absentul” și stă sub egida sloganului „Este mutarea ta. Fără etnobotanice!”. Psihologii din cadrul Centrului Antidrog s-au deplasat la diferite școli și licee din oraș și au stat de vorbă cu elevii. „Ne-am gândit să discutăm și cu copiii mai mici, de 11 sau 12 ani, care, din dorința de a se integra într-un anume grup, sau doar din curiozitate, încep să consume astfel de produse, fără să fie informați de efectele extrem de dure pe care le-ar putea resimți”, spune Carmen Lipan, psiholog și inspector de specialitate în educație-învățământ. Ce îi împinge pe copii să consume droguri legaleLipsa de siguranță și neîncrederea în propria persoană îi face pe mulți dintre adolescenți să consume etnobotanice. „Cei care ar trebui să știe cât mai multe despre aceste substanțe periculoase sunt chiar părinții. Ei sunt singurii care trebuie să își învețe copiii să spună „nu”, să aibă încredere în ei și să fie responsabili cu deciziile pe care le iau”, precizează Mihaela Cișmi-lianu, psiholog în cadrul Centrului de Prevenire Antidrog Constanța. „Este surprinzător, dar majoritatea celor cu care am stat de vorbă nu au putut să ne spună nici măcar trei lucruri bune despre propria persoană. În aceste cazuri, familia ar trebui să intervină și să îi ajute să își recapete încre-derea în ei”, mai spune psihologul Mihaela Cișmilianu. Mai mult, copiii de 12 - 13 ani nici nu pot conștientiza pericolul și au impresia că pot renunța oricând la consum. Cei care consumă substanțele spun că astfel, vin mai repede cu idei bune, simt stări de euforie, de plutire, lipsa grijilor, sau pur și simplu se distrează fără motiv. Psihologii Centrului Antidrog spun că acesta este doar un fel de distracție total lipsit de efort și asta îi atrage pe tineri. Prin campaniile de prevenire, organizatorii își doresc să le propună adolescenților idei de activități extracurriculare sau orice alt fel de distracție, care să nu implice consumul de droguri legale.Elevii care au participat la campanie au fost receptivi la sfaturile psihologilor. Aproape 90 la sută dintre tineri și-au exprimat dorința de a mai participa la activități similare și au sugerat ca toate magazinele să fie închise definitiv și să nu se mai vândă etnobotanice minorilor.Peste 40 de magazine „de vise“ au fost închise în ConstanțaPotrivit lui Valentin Marius Sandu, comisar de poliție și psiholog în cadrul Centrului Antidrog Constanța, în prezent, 30 de consumatori sunt înregistrați la Centru și vor să fie ajutați. Aceștia susțin, însă, că aproape 90 la sută dintre tineri consumă sau au consumat la un moment dat aceste plante. Potrivit lui Valentin Sandu, comercializarea etnobotanicelor poate fi oprită doar prin închiderea definitivă a magazinelor „de vise”. „Cu sprijinul și la insistențele prefecturii Constanța, au fost închise zeci de astfel de magazine”, spune Valentin Sandu. Dacă anul trecut, în luna septembrie erau 52 de magazine în municipiu, pe 1 decembrie numărul acestora a scăzut la 40, iar din ianuarie au mai rămas doar nouă magazine care comercializează, oficial, etnobota-nice în orașul nostru.