Cum ai vrea să arate Constanța? Se strâng idei arhitecturale și de amplasament

Constanța suferă la multe capitole, dar mai ales la cel urbanistic. S-a dezvoltat rapid în ultimii ani, uneori haotic, alteori cu o logică și un plan care țin mai mult de rațiuni economice decât de cele estetice. Autoritățile locale încearcă acum să mai corecteze anumite zone și să reabiliteze partea istorică a orașului, punând în evidență vestigiile și atracțiile turistice.O mână de ajutor vine și din partea filialei Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România, care intenționează să amenajeze o mică piațetă, în urma unui concurs de proiecte și să pună la dispoziție idei de renovare a două clădiri istorice din Piața Ovidiu. „Vrem să organizăm două concursuri de idei, unul pentru amenajarea unui scuar și altul pentru remodelarea a două clădiri cu portic din Piața Ovidiu. Noi le punem la dispoziția autorităților, în folosul comunității”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele filialei Dobrogea a Ordinului Arhitecților din România, arhitectul Alexandru Bălan.Potrivit acestuia, există trei propuneri de locații pentru amenajarea unui scuar. „Un furnizor de pavaj va realiza un scuar, după proiectul nostru, fără ca Primăria Constanța să dea vreun ban. Am ales un astfel de concurs pentru că municipiul Constanța nu are scuaruri, mai ales în zona Peninsulară. Avem deja trei idei pentru locații unde să fie realizate aceste scuaruri. Prima propunere este pe bulevardul Tomis, în fața Muzeului de Artă Populară, pentru că părculețul acela arată jalnic. A doua locație ar fi la poarta cetății Tomis, de pe strada Mircea cel Bătrân, puțin mai sus de hotelul Ibis. Aici vom colabora cu cei de la Muzeul de Istorie Națională și Arhitectură Constanța. Iar a treia locație vizează reamenajarea spațiului de la Lupoaică, chiar unde începe Peninsula. Acolo vrem să corectăm greșelile care sunt în prezent, din punct de vedere urbanistic. Acceptăm și alte propuneri, în funcție de nevoile primăriei, atât în restul Constanței, cât și în zona peninsulară. Reprezentanții Primăriei Constanța nu sunt împotriva acestor propuneri ale noastre, iar viceprimarul Decebal Făgădău ne-a asigurat de toată deschiderea sa”, a mai spus arhitectul Alexandru Bălan.Concurs de idei pentru renovarea a două clădiri istoriceUn alt concurs în care vor fi antrenați arhitecții din cadrul OAR Dobrogea are în vedere idei pentru renovarea a două clădiri istorice din Piața Ovidiu. Această competiție va fi realizată în parteneriat cu Primăria Constanța. „Este vorba despre două clădiri cu portic din Piața Ovidiu, construite în anii ’60. Acelea sunt din ce în ce mai degradate, a început să dispară și porticul. Va fi realizată o expoziție, în care vom prezenta idei despre cum se poate transforma imaginea celor două clădiri. Ele trebuie să intre urgent într-un program amplu de consolidare”, a precizat Alexandru Bălan. Președintele filialei Dobrogea a OAR susține că organizația pe care o conduce are o sumedenie de idei, dar și pregătirea profesională necesară pentru a ajuta la înfrumusețarea Constanței. „Nu înțeleg de ce nu se cer sfaturi reprezentanților Ordinului Arhitecților din România. Până în prezent, am fost consultați numai de două ori, o dată atunci când se dorea amplasarea unei biserici în zona Satului de Vacanță, lângă Hotelul Nord și când am recomandat să o pună pe malul lacului Tăbăcărie, acolo unde este acum Biserica Sfântul Mina. Și a doua consultare a fost atunci când s-a dorit amplasarea monumentului sculpturii «Arc peste timp», care este, în prezent, în parcul de la Primărie. Biserica este bine acolo, iar monumentul artistului plastic Wilhelm Demeter este foarte vizibil, exact în axul Pieței Ovidiu”, a adăugat arhitectul Alexandru Bălan.