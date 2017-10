Cum a rămas oraşul Năvodari fără apă trei zile la rând

5

GENOCID

NU VA E RUSINE SA MOTIVATI IN FELUL ACESTA LIPSA APEI ?NEMERNICILOR ! PAI CE SUNTEM IN SOMALIA ? PANARAMELOR ! CE MOTIVATII PUERILE SI INFANTILE SUNT ASTEA CU INTEMPERIILE SI CU NEPREVAZUTUL INTEMPERIILOR, MAIMUTOILOR ?DACA TREABA ASTA SE INTAMPLA IN CHINA, VA EXECUTAU PE STADION, ORDINARILOR !!!