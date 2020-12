Cum a fost Ziua Naţională a României, sub zodia pandemiei. Fără petreceri, dar cu multă speranţă în suflet

Ieri, la orele prânzului, pe bulevardele Constanţei, sub o ninsoare deasă, steagurile bătute de vânt erau singurele care aminteau de această zi specială din istoria românilor. „Este o Zi Naţională pe care nu vom dori să ne-o amintim, dar ea va rămâne acolo, scrisă. Păcat că este situaţia aceasta şi nu putem să sărbătorim. Românii au istorie frumoasă şi au eroi ce merită pomeniţi. Nu fasolea cu ciolan ne lipseşte, în aceste momente, ci sentimentul acela de mândrie, speranţa care te face să mergi mai departe. Noi suntem bătrâni, am trăit cu parade, am prins vremuri cu festivităţi. Bătrânilor le plac festivităţile. Păcat că nu s-au putut ţine şi anul acesta. Cine ştie la anul ce o mai fi”, ne-a spus, cu vocea gâtuită de emoţie, Mircea Iosif, un pensionar pe care l-am găsit plimbându-şi paşii pe aleile parcului de la Gară. Ieşise să îşi facă plimbarea zilnică şi să se aerisească sub fulgii de nea purtaţi de vânt.











Două alei mai încolo, o familie cu un copilaş mic se juca cu zăpada adunată de pe o bancă. „Am ieşit să ne bucurăm de prima zăpadă. Am fi vrut să mergem la munte, am fi vrut să ne întâlnim cu prietenii, să ciocnim un pahar de vin fiert. Să mergem la bunici, care sunt în judeţul Sibiu, dar am zis să respectăm regulile cu carantina. Este o situaţie critică şi dacă nu înţelegem să ne conformăm şi să ne protejăm unii pe alţii, o să fim în aceeaşi situaţie şi la Crăciun. Ceea ce, într-adevăr, ar fi şi mai rău. Vrem doar să se termine odată şi viaţa să revină la normal”, ne-a spus mămica, privind cu îngrijorare către micuţ.



„Speranţa spre un viitor care să ne aducă linişte!”





Cu gândul la vremuri mai bune, reprezentanţii Sanatoriului Balnear şi de Recuperare Techirghiol au adus, ieri, un omagiu în cinstea eroilor neamului românesc. „Anul acesta suntem mai mult ca oricând, cu gândul la cei din urmă, dar cu speranţa spre un viitor care să ne aducă linişte. Să folosim acest prilej în a-i redescoperi pe cei din jurul nostru şi a ne bucura că suntem împreună. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România”, au transmis reprezentanţii Sanatoriului de la Techirghiol.











Acelaşi mesaj vine şi de la Forţele Navale Române, care au celebrat Ziua Naţională prin scurte ceremonii organizate la bordul navelor militare. „Marinarii au ridicat Marele Pavoaz, în acordurile Imnului Naţional, iar curajul şi sacrificiul înaintaşilor noştri au fost onorate prin ceremonii militare restrânse de depunere coroane de flori”, spun cei de la Forţele Navale Române.





Dacă în anii trecuţi autorităţile se întreceau în ceaune cu fasole şi ciolane gătite în parcuri, petreceri cu muzică populară, iar paradele strângeau în centrul oraşului mii de oameni, copii cu steguleţe şi feţele înroşite de ger, ieri, Ziua Naţională a României a fost marcată doar cu scurte ceremonii de depuneri de coroane de flori şi festivităţi restrânse, în condiţiile restricţiilor impuse de criza sanitară. Au lipsit bucuria, entuziasmul şi fiorii de patriotism care făceau să tresalte piepturile tuturor şi să privească cu speranţă, mai departe.