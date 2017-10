Cum a fost sărbătorită Ziua Dunării la Cumpăna

Locuitorii din Cumpăna au sărbătorit prin muncă Ziua Dunării, week-end-ul trecut. S-au adunat cu mic cu mare și au făcut curățenie în jurul localității și în apropierea Canalului Dunăre - Marea Neagră.Acțiunea a fost organizată de echipa „Let’s do it, Romania!” și s-a desfășurat simultan, în toate județele dunărene. La Cumpăna, un grup de mai mulți voluntari, cărora li s-au alăturat și reprezentanți ai Primăriei Cumpăna, au adunat toate deșeurile și gunoaiele din zonă.„Fiți active pentru o Dunăre curată!” este mesajul ales pentru Ziua Dunării 2015, iar evenimentele organizate urmăresc responsabilizarea locuitorilor și turiștilor din Deltă asupra importanței curățeniei Dunării și a colectării selective a deșeurilor.Ziua Dunării este sărbătorită, anual, pe 29 iunie, dată ce marchează semnarea Convenției privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a fluviului Dunărea, la Sofia, în anul 1994, la propunerea țărilor dunărene și sub auspiciile Comisiei Internaționale pentru Protecția Fluviului Dunărea.