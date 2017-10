Cum a ajuns Parcul Tăbăcăriei o cloacă

7

Nu va intrebati de ce fata aceea fost la un pas sa fie violata de politstul magda in Tabacarie???

Pai in Tabacarie e cloaca de drogatzi , mai ales in zona unde era / este un restaurant - " la cetate " , am fost acum jumatate de an ca au dat mingea copii acol,o si am vazut o zone de cativa m,tri plina ochi cu seringi , plicuri , etc ... De atunci copii mei nu mai intra in parc , ne jucam [pe maul marii !