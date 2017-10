Cui îi este frică de Garda de Mediu? Constanţa, oricum a fost defrişată

Cui îi este frică de Garda de Mediu? Constanța, oricum a fost defrișată

Situația mediului în Constanța este destul de delicată. Nu sunt probleme majore, după cum spune comisarul șef Marian Râșnoveanu, dar nici nu se stă degeaba. Pe măsură ce legile europene impun reguli noi în protecția mediului, în țară lucrurile bat pasul pe loc, din cauza legislației prea blânde, dar și a lipsei de personal din comisariatele județene ale Gărzii de Mediu.Tocmai de aceea, conducerea Gărzii Naționale de Mediu propune modifica-rea și completarea legislației privind organizarea și funcționarea instituției. Vestea a dat fiori multor agenți economici care s-au speriat că instituția va avea prea multă putere. Din câte se pare, însă, este vorba doar despre „corelarea legislației de mediu în vigoare cu atribuțiile Gărzii de Mediu, astfel încât să poată fi controlate și activitățile care nu necesită acte de reglementare, dar pentru care trebuie respectate normele de mediu stabilite prin acte normative”, după cum explică comisarul șef al Gărzii Naționale de Mediu, Bogdan Trif.Practic, acesta face referire la persoane juridice sau fizice generatoare de poluare fonică, precum cluburile de pe litoral, olfactivă, sau care generează deșeuri, dar nu necesită, conform legislației, autorizație de mediu. Printre acestea se numără depozitele necontrolate de deșeuri, service-urile auto, restaurantele cu mai puțin de 100 de locuri, microfermele, cluburile generatoare de poluare fonică etc. „Activitățile menționate nu necesită autorizare din punct de vedere al mediului, dar fac obiectul majorității re-clamațiilor primite din partea cetățenilor”, mai precizează comisarul șef.Potrivit acestuia, conform noii legis-lații propuse, inspecțiile pot fi efectuate pe timp de zi și de noapte, „motivarea noastră fiind aceea că, de regulă, activitățile ilegale se desfășoară în afara orelor de program, de exemplu: transporturi ilegale de deșeuri, deversări de substanțe periculoase în ape, emisii de poluanți în atmosferă, abandonări de deșeuri în locuri nepermise, poluări accidentale etc.”.Vor să facă angajăriÎn plus, conducerea Gărzii de Mediu intenționează să crească numărul de comisari din întreaga țară. „În condițiile în care atribuțiile pe linie de protecție a mediului sunt din ce în ce mai complexe și diversificate, deoarece, în ultima perioadă, competențele trasate prin directivele europene au fost extinse pe toate componentele de mediu: apă, aer, sol, am solicitat revenirea la numărul de comisari anterior reducerii de personal din 2013. De altfel, multe din aceste posturi au fost recâștigate în instanță de cei disponibilizați”, adaugă Bogdan Trif.La Constanța, comisarul șef Marian Râșnoveanu confirmă că ar mai fi nevoie de oameni. „Măcar să se revină la numărul pe care îl aveam înainte de disponibilizări. De posturi avem nevoie toți”, precizează comisarul șef constănțean.Cer mai mulți baniNoua propunere de modificare a organigramei presupune suplimen-tarea cu 60 de posturi de comisari la nivel național. „Chiar și cu această rectificare, considerăm că personalul este insuficient întrucât, în prezent, la nivelul fiecărui comisariat acti-vează, în medie, un număr de 13 comisari, care trebuie să desfășoare o gamă largă de activități și să dețină multiple competențe în diferite do-menii. De asemenea, munca unui comisar implică riscuri inerente activității de inspecție și control, cum ar fi verificări la instalații care utilizează deșeuri sau substanțe pericu-loase, agresiuni verbale și fizice”, mai spune comisarul șef.Potrivit acestuia, una din prioritățile conducerii este „corelarea veniturilor salariale cu a altor instituții de control din România”. „De exemplu, la ora actuală, salariul de încadrare al unui comisar debutant este de 925 de lei, al unui comisar principal este de 1.027 de lei, iar al unui comisar superior este de 1.381 de lei, fapt care arată un nivel scăzut de salarizare scăzut comparativ cu alte instituții de control”, încheie comisarul general Bogdan Trif.