Cu numai cinci lei îi putem da o viaţă normală unui copil cu Sindromul Down

Cu numai cinci lei îi putem da o viață normală unui copil cu Sindromul Down

Peste 3.000 de subunități ale Poștei Române vor vinde, începând din această săptămână, în scop umanitar, brățări de silicon cu sloganul „Există un drum către o viață normală”. O brățară costă cinci lei bucata, iar scopul campaniei este de a colecta fonduri pentru copiii diagnosticați cu Sindromul Down. Banii strânși vor fi destinați construirii, la București, a unui complex social de servicii pentru persoane cu dizabilități. Complexul cuprinde centre de recuperare, de creștere a gradului de autonomie, de pregătire și plasare profesională a persoanelor cu Sindromul Down, dar și asistență socială, informare și consiliere psihologică și juridică pentru familiile acestora. Poșta Română a ales să susțină copiii diagnosticați cu Sindromul Down tocmai pentru ca mesajul acestora să devină cunoscut în rândul celor care le pot oferi o mână de ajutor. Scopul final este acela de a crește gradul de acceptare socială și de a reduce riscul de izolare și de abandon față de această categorie de persoane cu handicap. Campania „Există un drum către o viață normală” a fost lansată la inițiativa Poștei Române împreună cu Asociația Caritas București, mem-bru fondator al Federației Rețeaua Organizațiilor Sindrom Down din România (FAROSDR).