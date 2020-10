Cu cine lăsăm copiii acasă, în pandemie? „Bonele sunt pe cale de dispariţie!”

Pandemia a acutizat o problemă deja destul de strigentă în municipiul Constanţa – lipsa bonelor. Numeroşi părinţi, care sunt nevoiţi să îi lase pe copii acasă pe perioada în care grădiniţele şi şcolile lucrează în sistem alternativ sau au doar cursuri online, sunt în mare impas. În lipsa unor bunici, fraţi mai mari sau alte ajutorare la care să poată apela, aceştia trebuie fie să găsească o bonă de încredere, fie să renunţe la slujbă.Bonele sunt la mare căutare de câteva luni, în municipiul Constanţa. Închiderea şcolilor, programul alternativ sau incert i-a adus pe mulţi părinţi în situaţia în care nu au cu cine să îşi lase copiii mici. Din păcate, piaţa bonelor este inexistentă la Constanţa, singura soluţie a părinţilor fiind să ceară ajutor pe site-urile de anunţuri sau să solicite recomandări la cunoscuţi, prieteni.Dacă în anii trecuţi se căutau bone care să poată să-i ducă pe copii la diferitele activităţi extraşcolare, eventual cu permis, acum au nevoie de persoane care să aibă şi ceva abilităţi de bază pentru utilizarea gadgeturilor electronice, laptop, computer, smartphone, astfel încât să poată să îi ajute pe cei mici la cursurile online.Candidata ideală este, în general, o persoană care nu fumează, este sinceră, serioasă, discretă, responsabilă, educată şi mai ales de încredere. Sunt familii care oferă chiar şi 1800 de lei pe lună, pentru un program 9 – 18, de luni până vineri, dar care solicită, la rândul lor, seriozitate. Altele plătesc la zi, în funcţie de momentul în care au nevoie, cum ar fi în cele două săptămâni pe lună în care copilul nu poate merge la grădiniţă sau la şcoală, fiind în sistem hibrid.„Avem un băieţel clasa a II-a şi o fetiţă în grupa mijlocie, la grădiniţă. Ambii merg la unitatea de învăţământ două săptămâni şi două săptămâni stau acasă. Programul este sincronizat, deci am avea nevoie de cineva care să stea cu ei în săptămânile în care fac activităţi online, în zilele lucrătoare, de la ora 8 până la ora 16.30. Am fi preferat o persoană tânără, eventual o studentă, care să poată să îi ajute şi la conectări, la cursuri, dar nu am găsit. Încă mai căutăm. Noi ne-am epuizat concediul, nu mai putem sta cu ei acasă!”, ne-a povestit Mirela Radu, o mămică din Constanţa.Vor carte de muncăŞansele, însă, să găsească pe cineva potrivit sunt extrem de mici, iar criza este, de fapt, mult mai profundă. „Bonele sunt pe cale de dispariţie. Este mare căutare pe domeniul acesta pentru că nu există forţă de muncă care să îşi dorească să lucreze ca babysitter. Persoanele dispuse vor carte de muncă, iar familiile nu au posibilitate să facă un contract legal, cu carte de muncă. Singura soluţie pe care o au femeile este să îşi plătească singure dările către stat, sănătatea şi vechimea. O persoană la 45 - 55 de ani îşi doreşte carte de muncă. Din punct de vedere legal nu s-a clarificat nimic pentru acest tip de contract, statul nu ajută cu nimic nici familia şi nici bona. Nu sunt foarte multe familii care să-şi permită să plătească o bonă cu 2.500 de lei pe lună salariul minim brut, plus transport, din care să-şi plătească sănătatea şi cartea de muncă, astfel încât să rămână şi bona cu 1.500 de lei net”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adriana Gavrilă, reprezentantul unei agenţii.