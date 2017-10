Cu ce rochii ieşi în evidenţă primăvara aceasta?

Cu ce rochii ieși în evidență primăvara aceasta?

Ştire online publicată Sâmbătă, 01 Aprilie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Odată cu creșterea temperaturii încep și fashionistele să urmărească magazinele fizice, dar mai ales cele online, pentru a prinde momentul cel mai oportun de a cumpăra rochii de primăvară. Magazinul DyFashion își întâmpină clientele mereu cu cele mai variate colecții de rochii de primăvară, de la cele scurte, până la cele lungi, de seară sau de zi, simple sau cu imprimeuri.Chiar dacă piața este atât de diversificată, alegerea magazinului potrivit, dar mai ales a rochiilor perfecte reprezintă o adevărată provocare, mai ales pentru cele care sunt preocupate și de cel mai mic detaliu. Pe lângă selectarea unor rochii confecționate din materiale lejere, de o calitate superioară, fashionistele trebuie să acorde o atenție deosebită și tipului de rochie dorit. Chiar dacă un anumit model atrage privirile, atât timp cât acesta nu se așează frumos pe corp, nu aduce nici un farmec celei ce o îmbracă. Forma corpului – factor esențial în alegerea rochiei potriviteDupă spusele experților în modă DyFashion, un articol vestimentar ce poate conferi senzualitate și feminitate este rochia. Pentru că primăvara este un anotimp perfect pentru a le îmbrăca, în cadrul magazinului online dyfashion.ro se găsește o diversitate de colecții de rochii de primăvară, potrivite pentru orice tip de corp.Astfel, atât femeile care au forma corpului bine definită, cât și cele care au forme mai voluminoase, își pot aduce un plus de senzualitate dacă aleg modelul potrivit de rochie. Indiferent dacă este vorba despre o ocazie deosebită sau o zi de muncă obișnuită, cu siguranță fiecare clientă va descoperi rochia care să îi pună în evidență formele frumoase și să îi ofere o încredere în sine de neclintit.Forma corpului are un rol esențial în alegerea celei mai potrivite rochii de primavara . În continuare, specialiștii DyFashion ne vorbesc de câteva trucuri prin care putem alege rochia de primăvară ideală. Așadar, aceștia au în vedere tipurile de corp și soluțiile optime pentru fiecare dintre acestea. Silueta clepsidră – o au femeile cu bustul și șoldurile de dimensiuni aproximativ egale. Talia este una bine conturată și poate fi evidențiată cu ajutorul unor rochii de primăvară mulate, drepte sau strâmte, după dorință. Pe dyfashion.ro sunt disponibile numeroase astfel de modele la prețuri accesibile. Silueta pară – atunci când partea de sus este mai mică decât posteriorul și coapsele, este necesară găsirea unui echilibru, cu ajutorul rochiei potrivite. Sfatul specialiștilor DyFashion este de a achiziționa o rochie ce poate conferi impresia de volum. Spre exemplu, rochiile cu decolteu, drepte în partea de jos sunt perfecte în acest caz. Silueta măr – este vorba despre femeile care au partea abdomenului, plus coapsele mai evidențiate. Acestea pot opta lejer pentru rochiile evazate pentru a le evidenția bustul. Silueta rectangulară – în cazul acesteia este necesară accentuarea taliei și a posteriorului, pentru a forma un echilibru potrivit. Rochiile medii sau scurte, vaporoase sunt soluția ideală. Silueta triunghi inversat – în această categorie intră femeile care au umeri și gust plin, dar șolduri înguste. O rochie cu volum, monocromă este perfectă pentru a oferi o imagine feminină plină de bun gust.Pentru fiecare formă în parte, pe site-ul dyfashion.ro se găsesc modele diversificate, în cele mai interesante și moderne combinații, la prețuri pentru orice tip de buget.