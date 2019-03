Cu ce probleme se confruntă cultura constănţeană

Cu ce probleme se confruntă cultura constănțeană





Horia Țuțuianu și directorii instituțiilor de cultură din oraș pentru a discuta despre viața culturală constănțeană și problemele cu care se confruntă. Cu această ocazie, ministrul a declarat că este deschis dialogului și dorește să găsească cele mai potrivite soluții la problemele semnalate de către manageri.





La fel ca și în urmă cu câțiva ani, situația teatrul de Balet este valabilă și acum. Directorul TNOB, Daniela Vlădescu a precizat că la ora actuală au un număr de 134 salariați, împărțiți pe trei instituții: operă, balet și filarmonică. Cele mai mari probleme se referă la lipsa personalului, motiv pentru care s-a apelat la colaboratori externi cu care se lucrează la montarea pieselor.





Apoi, clădirea teatrului are nevoie de ample lucrări de reparații, întrucât, până acum a tot fost spoită de către angajați, cu banii lor, pentru că nimeni nu s-a arătat interesat să-i ajute. „Noi nu putem funcționa fără colaboratori. Legat de clădire, la început am crezut că aparține Consiliului Județean, dar, mai recent am aflat că, de fapt, aceasta se află în subordinea Primăriei, iar în aceste condiții Ministerul Culturii nu ne poate ajuta. Problema este că noi funcționăm aici pentru toată zona Dobrogei, avem 140-160 de spectacole pe an și ne deplasăm și peste hotare”, a subliniat managerul.





Ca răspuns la problema TNOB, ministrul a spus că doar în cazul în care ar prelua clădirea ar putea investi în reabilitarea sa. “La acest moment, noi nu putem investi în ceva ce nu este al nostru”, a precizat el.





Pe parcursul întrunirii de astăzi au fost aduse în discuție șu proiectele care vizează extinderea Muzeului de Artă, reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară din Mamaia sau extinderea Delfinariului. Pentru acestea, Țuțuianu a cerut sprijin, iar ministrul Breaz a spus că va face tot ce poate pentru urgentarea avizelor, mai ales că anul acesta Ministerul Culturii are o creștere bugetară de circa 30% și ar putea face acest lucru. “Vă asigur că anul acesta avem o creștere bugetară semnificativă, dar pentru a vă ajuta este nevoie ca toate proiectele să aibă documentațiile complete. Dacă acestea există, orice solicitare poate fi soluționată”, a completat ministrul.





Directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Sorin Colesniuc a declarat că lipsa de personal specializat îi omoară, ei având, la ora actuală, doar 15 arheologi în tot județul. O altă problemă semnalată se referă la accesul în piața Ovidiu, autocarele nemaiputând intra aici, în acest fel pierzând mulți turiști. În plus, este nevoie de identificarea unui spațiu pentru depozitarea patrimoniului pe timpul reabilitării clădirii.

