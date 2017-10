Cu cât au scăzut salariile românilor

1

Mai avem o minoritate !

De cativa ani ,era sa zic buni dar nu e cazul,nu prea mai merge sa spui ,,salariile romanilor'' Mai corect ar fi ,,salariile minoritatii angajate legal''. Fara sa fii statistician,poti vedea limpede ca numarul celor cu loc de munca reprezinta chiar o minoritate in raport cu restul populatiei.Pe cei de afara nu trebuie sa-i incluzi la personae angajate in tara,ei produc afara si daca ar veni ar fi fara munca si fara sa fie indemnizati,lasati efectiv ca niste caini vagabonzi. Zilnic mor romani de foame si obida,nimeni nu ia in seama asta! Da,scad salariile celor care inca le au,cresc in schimb averile criminalilor unei intregi natiuni!!!