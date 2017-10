Cu cât a scăzut populaţia României în noiembrie 2012

Cu cât a scăzut populația României în noiembrie 2012

Populația României a scăzut cu 4.571 în luna noiembrie 2012, când s-au născut 15.670 de copii și au decedat 20.241 de persoane.Potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în noiembrie 2012 s-au născut 15.670 de copii, cu 2.970 mai puțini decât în octombrie, și au decedat 20.241 de persoane, cu 380 mai puține decât în luna precedentă.Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna noiembrie, de 4.571 persoane, la fel ca în luna octombrie, când a fost de 1.981 persoane. Numărul copiilor cu vârstă sub un an care au decedat în luna noiembrie a fost de 162 (10,3 copii sub un an la 1000 născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna octombrie, când a fost de 9,6 copii sub un an la 1.000 născuți-vii.Comparativ cu luna noiembrie a anului trecut, numărul născuților-vii a fost mai mare cu 85, iar numărul persoanelor care au decedat a fost mai mic cu 834.