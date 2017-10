Cu cât a scăzut populaţia României în doar o lună de zile

Cu cât a scăzut populația României în doar o lună de zile

Populația României a scăzut, în luna iunie, cu 3.186 de persoane. Potrivit datelor făcute publice de Institutul Național de Statistică, s-au născut mai mult de 16.000 de copii și au decedat aproximativ 19.300 de persoane.În iunie s-au născut 16.098 de copii, cu 894 mai mulți decât în luna mai și au decedat 19.284 de persoane, cu 1.619 mai puține. Sporul natural a fost negativ în luna iunie, de 3.186 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii), la fel ca în luna mai (5.699 persoane). Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna iunie a fost de 141, în creștere față de luna mai (137 decedați sub 1 an).