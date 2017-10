Cu cât a scăzut populaţia României în doar o lună de zile

Cu cât a scăzut populația României în doar o lună de zile

Populația României a scăzut, în februarie 2013, cu 6.802 persoane, față de luna anterioară, relevă datele provizorii ale Institutului Național de Statistică (INS).Astfel, în luna februarie, s-a înregistrat nașterea a 13.486 copii, cu 4.427 mai puțini decât în luna ianuarie. Numărul persoanelor care au decedat în februarie s-a ridicat la 20.288, cu 1.950 mai puține raportat la luna precedentă.Sporul natural provizoriu a fost negativ în luna februarie, de 6.802 persoane (decedații având un excedent față de născuții-vii), la fel ca în luna ianuarie când a fost de 4.325 persoane.Numărul deceselor copiilor cu vârstă sub un an, înregistrate în luna februarie a fost de 154 (11,4 copii sub un an la 1.000 născuți-vii), rata fiind în creștere față de luna ianuarie, când a fost de 8,3 copii sub un an la 1.000 născuți-vii.