Cu bodyguarzii în cimitire! Cum au sărbătorit constănţenii Paştele Blajinilor

Cu bodyguarzii în cimitire! Cum au sărbătorit constănțenii Paștele Blajinilor

An de an, prima duminică după Paște, cimitirele din Constanța devin adevărate furnicare. Oamenii se duc să-și cinstească morții de Paștele Blajinilor.Deși sărbătoarea este, de fapt, astăzi, mulți au preferat să meargă la mormintele celor dragi duminică, în ziua lor liberă. Cu sacoșele pline cu bunătăți și pachete pentru împărțit, mii de constănțeni au luat cu asalt cimitirele din oraș. Au vopsit ouă roșii, au gătit bucate de sărbătoare, au pus vin roșu în sticle și s-au dus să ia prânzul împreună cu familia și rudele, lângă crucile adormiților.Cimitirele din tot orașul s-au aglo-merat încă de la primele ore ale dimineții. Primii care s-au instalat chiar la porțile de acces au fost vânzătorii ambulanți. Dacă aveai nevoie de flori, lumânări mici, lumânări mari, chibrituri, tămâie, orice, găseai la ei, toate, bineînțeles, la suprapreț. Lumânările erau între 2 și 5 lei, chibriturile 1 leu, florile, de la 3 lei buchetul.S-au cinstit printre morminte Pentru a nu-i mai lăsa pe cerșetori să intre în cimitir, administratorii au angajat agenți de pază. Chiar și așa, au fost persoane care au scăpat vigilenței paznicilor, s-au amestecat printre oameni și au intrat în cimitir, cu sacii în spinare, pentru a aduna pachetele cerșite de la creștini.„Sunt mai puțini cerșetori, pentru că au pus bodyguarzi și nu îi lasă să intre. Știi cum e, dai de milă, dar cât să le dai, că ei sunt în stare să îți ia toată sacoșa. Vine unul, îi dai un pachet, după care îi trimite și pe alții. Prefer să îi dau unui om simplu, pe care îl văd la un mormânt, pentru că știu că a avut și el un necaz, decât lor, care le aruncă pe toate la un loc, într-un sac… Nici nu știu ce fac cu atâtea!”, ne-a povestit Ileana Micu, din Constanța.„Pentru preoți este o adevărată afacere!“ Dacă cerșetori au fost puțini, preoții au fost cu zecile. Au mers de la mor-mânt la mormânt, au citit și au sfințit bucatele înainte ca acestea să fie împărțite.„Nici nu a trebuit să căutăm prea mult un preot. Am văzut unul pe alee, am vorbit cu el și a venit imediat. I-am dat 30 de lei și un pachet lui și unul das-călului. De la noi a plecat la alte două morminte în apropiere. Este o adevărată afacere ce fac ei aici. În 20 de minute, a strâns cel puțin 100 de lei, fără chitanță, fără nimic, doar așa că vine la mor-mânt…”, ne-a spus și Mihai Râpea.Cei care au preferat să evite aglomerația de duminică vor merge astăzi la cimitire, așa că va fi din nou haos în zonele respective din oraș.