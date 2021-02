CT BUS intră în era autobuzelor electrice. „Avem nevoie de înnoirea flotei ca de aer!”

-Când vor sosi mult-aşteptatele autobuze electrice, la Constanţa?



-Am participat la semnarea contractului de furnizare, la Primăria municipiului Constanţa. Ulterior, am avut o primă întâlnire tehnică la sediul CT BUS, cu reprezentanţii companiei care va furniza autobuzele electrice BYD. Termenele de livrare trebuie coroborate cu lucrările de infrastructură şi de instalare a staţiilor de încărcare rapidă şi încărcare lentă. Primăria a demarat deja acest proiect, însă totul depinde de cursul uzual al licitaţiilor. După realizarea infrastructurii pentru aceste staţii, lucrurile vor fi destul de simple. Staţiile de încărcare lentă vor fi toate în autobază, pentru că autobuzele se încarcă pe timpul nopţii, în zona de management energetic, iar, în timpul zilei, staţiile de încărcare rapidă vor fi amplasate în două capete de linie, la Gară şi la Cireşica – Tomis Nord. Solicitarea noastră a fost ca noile autobuze să se integreze practic în liniile flotei noastre, să aibă aceeaşi culoare, amenajarea salonului să fie similară cu cea din autobuzele Isuzu şi Mercedes. Comanda către fabrică nu a fost lansată încă. Contractual, ele trebuie să vină pe rând, fiind o chestiune legată de modul cum se vor face plăţile.



-Unde vor circula aceste autobuze electrice?



-Autobuzele de 12 metri vor intra pe liniile 100, linia 43 M şi 100 C, iar cele de 10 metri vor fi integrate pe liniile 42, 5b şi 3. A fost realizată încă din faza de proiectare o analiză tehnică de fiabilitate a introducerii acestor autobuze, inclusiv numărul lor este prealocat pe liniile respective. Practic, pentru liniile 43M şi 100 C vom avea câte patru autobuze şi 12 autobuze pentru linia 100.



De principiu, cel puţin în primă fază, în extrasezon, vom circula cu 12 autobuze electrice. Noi lucrăm sub un contract de servicii publice, unde este prevăzut planul de transport. În funcţie de ce decide municipalitatea, să introducă un număr mai mare de autobuze pe o anumită linie sau să reducă ori să suspende o linie, noi primim un ordin operaţional şi, în consecinţă, acţionăm. În urma unei analize comune între specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Servicii Publice din cadrul Primăriei Constanţa şi reprezentanţii CT BUS, dacă ajungem la concluzia că este nevoie de mai multe autobuze, mai ales că pe timpul verii noi prelungim linia 100 până în Mamaia, apar şi traseele de noapte, vom aloca mai multe autovehicule.



-Vor fi suficiente aceste autobuze sau este nevoie şi de altele pentru a completa flota?



-Avem nevoie de înnoirea flotei ca de aer, pentru că există autobuze care, nu anul acesta, dar în scurtă vreme, vor face majoratul. În momentul acesta, avem încă în circulaţie 14 autobuze fabricate în 2004, 50 de autobuze MAZ 107, fabricate în 2008, şi 15 MAZ 203 fabricate în 2008. Aici este problema noastră cea mai mare, cu aceste autobuze Euro4, căci ele se defectează din ce în ce mai des, nemaivorbind de confortul călătorilor, din interiorul autobuzului. În prezent, ne pregătim pentru un nou contract de delegare. Cel semnat pe 1 noiembrie 2019 se va încheia la sfârşitul lui octombrie, anul acesta, şi am început deja demersurile pentru pregătirea unui nou contract. Cu certitudine acel nou contract va avea clauze stipulate şi asumări cu privire la înnoirea flotei. Contractul prezent a fost unul de urgenţă, viitorul contract va fi, cel mai probabil, pe 10 ani. Dar toţi aceşti paşi urmează să fie avizaţi de Consiliul Concurenţei.



-Care este viaţa unui autobuz, astfel încât atât exploatarea, cât şi transportul călătorilor să fie în siguranţă?



-Viaţa unui autobuz este între şase şi opt ani. Dacă vorbim despre un confort şi o sustenabilitate din punct de vedere al mentenanţei şi reparaţiilor, acesta ar fi un termen rezonabil. Va trebui să stabilim politicile de achiziţii şi înnoirea flotei în funcţie de traseele pe care va dori municipalitatea să le implementeze.







-Ce alte trasee sunt în plan?



-Împreună cu experţii de la BERD şi colegii de la primărie, există proiecte pentru cinci noi trasee. Este vorba despre liniile 15, 16, 17, 18 şi 19. De exemplu, linia 15 ar trebui să unească Tomis III, zona City Park cu Gara CFR, dar nu pe traseul liniei 100, ci să meargă de la Gară pe bulevardul Ferdinand, bulevardul 1 Decembrie, bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, strada I.L. Caragiale, strada Baba Novac, strada Andrei Mureşanu, strada Portiţei, strada Barbu Ştefănescu Delavrancea, strada Soveja. Linia 16 este proiectată de la Gara CFR, pe strada Eliberării, zona Boema, însă nu pe traseul uzual. Linia 17 va circula de la Gară, pe bulevardul I.C. Brătianu până în zona Boema. Linia 18 va pleca din KM 5, pe bulevardul Aurel Vlaicu, până în zona Pescărie. Iar linia 19 va fi între Poarta 2 şi Satul de Vacanţă. Ele au fost supuse consultării publice. Împreună cu colegii de la primărie şi cu experţii BERD, am încercat să acoperim zonele neatinse de transportul public, cum ar fi zona Coiciu, care e adiacent deservită de traseele operate astăzi de CT Bus. Încercăm să ne adresăm şi acelei zone, prin aceste proiecte, pentru că densitatea este una destul de serioasă. Am încercat, de asemenea, să deservim şi cartierele mai tinere ale Constanţei, cum este cartierul Compozitorilor. Am făcut acolo nişte probe cu autobuze de 12 metri, însă am crea o congestie extraordinară, dacă am introduce mâine aceste autobuze. Acolo abordarea trebuie să fie una macro, trebuie aşezaţi la masă specialiştii primăriei, poliţia rutieră, care să decidă dacă se pot modifica sensurile pe acele străzi şi să avem nişte străzi cu sens unic, în aşa fel încât să fie orientate fluxurile de circulaţie după intervalele orare de congestie. Rămâne de văzut, acolo este nevoie de o abordare diferită.











Despre proiectele de viitor ale companiei de transport în comun a municipiului Constanţa am stat de vorbă cu directorul CT BUS, Bogdan Niţă, care ne-a dezvăluit chiar şi cum vor arăta noile autobuze electrice aşteptate în lunile următoare, la Constanţa.