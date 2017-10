Criza îi expediază pe oameni la Psihiatrie

Incontestabil, criza economică lovește în plin, și nu doar asupra nivelului de trai, ci și asupra stării de sănătate a celor afectați direct. Presiunea psihică la care sunt supuși, în primul rând cei care și-au pierdut locurile de muncă sau sunt pe punctul de a fi concediați, dar și cei care, din cauza reducerii veniturilor lunare, nu mai fac față cheltuielilor - și ele în creștere continuă, tot din cauza crizei - îi obligă pe oameni să ceară ajutorul specialiștilor. Or, în condiții de criză, omul nu-și permite să meargă la un cabinet privat și se îndreaptă, disperat, către sectorul public de sănătate, ale cărui structuri au toate șansele să fie suprasaturate din cauza creșterii numărului de persoane afectate, în primul rând, de anxietate și alte maladii psihice. De asemenea, persoane care în vremuri mai bune erau împotriva consumului de alcool, după ce se trezesc în imposibilitatea de a-și întreține familiile își îneacă amarul în băutură, se apucă de fumat sau înghit tot felul de tranchilizante. Clinica de Psihiatrie Palazu Mare – „curtată” la greu Dr. Diana Bandrabur, asistent universitar, medic primar psihiatrie în cadrul Clinicii de Psihiatrie Palazu Mare, ne-a explicat că efectele crizei economice se resimt și asu-pra cauzelor care-i îndreaptă pe oameni către acest spital: „Din discuțiile pe care le avem cu pacienții disperați care ajung la noi, un lucru reiese cu claritate: efectele crizei le induc o stare depresivă pe care nu o pot depăși pe cont propriu, fără un ajutor de specialitate, iar noi ne bucurăm că depășesc anumite reticențe și ne cer ajutorul. Ar fi bine ca și alții să conștientizeze că, fie și o simplă discuție cu un specialist - psihiatru sau psiholog – îi va ajuta să treacă mai ușor peste momentele extrem de dificile, care, iată, nu îi afectează doar pe români. Îi rugăm pe cei care resimt o serie de tulburări psihice, fie din cauza pierderii locului de muncă sau a iminenței intrări în șomaj, fie din tot felul de alte motive datorate neajun-surilor materiale, să depășească vechile mentalități și să ne contac-teze la timp, pentru că este extrem de important ca astfel de afecțiuni să fie tratate în fază incipientă”. Alcool, tutun etc. – „remedii” anticriză! Chiar dacă, cel puțin până acum, numărul pacienților cu tulburări psihice datorate crizei economice care s-au adresat specialiștilor din această clinică nu este, încă, foarte mare, dr. Diana Bandrabur ne-a spus că tot mai mulți bolnavi se plâng că au picat în depresie din cauza contextului social și economic pe care cu toții îl traversăm: „Sunt cazuri diferite, situațiile sunt particulare, dar un număr din ce în ce mai mare de pacienți de toate vârstele, atât femei, cât și bărbați, ne cer soluții la haosul care se instalează în mintea lor după ce se trezesc fără serviciu sau sunt… amenințați de patroni că îi paște concedierea”. Specialista ne-a mai spus că, din păcate, înainte de a se hotărî să ceară ajutorul psihiatrului sau psi-hologului, oamenii recurg la tot felul de alte… remedii, precum alcoolul, tutunul, pastile antidepresive luate… după ureche, complicându-și situația și mai mult. Din fericire, majoritatea nu au probleme majore și nu necesită internare de lungă durată, însă de consiliere de specialitate au cu toții nevoie, ceea ce și primesc de la personalul acestei clinici. Criza dăunează grav… psihicului! Ca să nu fie trecuți pe listele de disponibilizați, unii muncesc mai mult decât îi țin puterile. Este clar că la un moment dat clachează – ne-a povestit psihologul Speranța Băcana, de la care am aflat că atunci când discută cu cei aflați în asemenea situații, constată că au nevoie nu doar de consiliere psihologică serioasă, ci și de tratament psihiatric intensiv. „Lovitura asupra imaginii de sine pe care le-o dă pierderea unui loc de muncă sau retragerea fortuită le provoacă dependență de tranchilizante, pierderi de memorie, puternice dureri de cap și o silă imensă față de tot ceea ce-i înconjoară”. Organizația Mondială a Sănătății se teme că actualul context economic global ar putea determina o creștere importantă a cazurilor de boli mintale, dar și a consumului de tutun și alcool.