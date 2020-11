Criză de paturi pentru bolnavii cu Covid, în timp ce spaţii sanitare au rămas în uitare

Spaţiul, impropriu pentru izolarea bolnavilor?



Medic şef la Oftalmologie ani la rând, dr. Denislam Dogan ne-a confirmat că secţia s-a mutat în anul 2010, dar pentru ca acest spaţiu să poată fi, din nou, funcţional, ar fi nevoie de investiţii. „Eu am lucrat mult timp acolo. Aveam 30 de paturi alocate. Între timp, însă, s-au spart geamurile, s-au rupt uşile. nu ştiu dacă va putea fi amenajat”, este părerea cadrului medical.







Dr. Sorin Rugină, însă, consideră că fosta secţie din curtea SCBI ar putea deveni funcţională. „Fosta conducere ne-a spus că acel spaţiu este prins într-un proiect, dar vă spun sincer că acea secţie poate fi amenajată şi poate funcţiona foarte bine. Acum aşteptăm negocierile cu noua conducere a SCJU (n.r.- spaţiul aparţine Spitalului Judeţean), cu autorităţile locale, pentru că ne trebuie spaţii pentru a-i ajuta şi pe cei care nu sunt de stat în spital. Clădirea respectivă dispune de două etaje care ar putea fi amenajate rapid. Ceea ce este dedesubt, la secţia Buco-Maxilo-Facială este în paragină, am văzut. Noi am vrut să mai luăm odată acel spaţiu, cu Universitatea «Ovidius» şi ştiu că partea de Oftalmologie este funcţională. Are două intrări, deci se pot face nişte circuite bune, ca să putem ajuta bolnavii. Cert este că pe noi ne omoară fluxul de pacienţi gravi, iar acolo sunt nişte saloane cu care se poate face ceva, se poate da o mână de var, se poate face curăţenie. Desigur, nu facem reanimare acolo, pentru că nu avem cum, întrucât este nevoie de dotarea saloanelor de oxigen. Eu cred că, cel puţin primul etaj ar putea fi folosit chiar într-o săptămână”, a declarat pentru „Cuget Liber”, medicul.

















Întrebată ce crede despre spaţiul în discuţie, directorul Spitalului de Boli Infecţioase, dr. Stela Halichidis a precizat că doar Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană poate organiza noi spaţii, atunci când se depăşeşte capacitatea de internare a spitalului. „Noi internăm aici numai bolnavi gravi. Recunosc, am fost întrebaţi de acel spaţiu, dar acesta ţine de Spitalul Judeţean, nu este al nostru şi se află într-un stadiu avansat de degradare. Trebuie renovat şi, în plus, nu dispune decât de un singur grup sanitar pe nivel şi cred că ar fi impropriu pentru izolarea bolnavilor”, a subliniat ea.











Aşa cum spuneam în rândurile de mai sus, spaţiul ţine de Spitalul Judeţean, aşa că am dorit să aflăm şi părerea actualului manager, vizavi de această chestiune. Dr. Ioan Tofolean ne-a declarat că, pentru ca acolo să fie internaţi pacienţi Covid, este nevoie de multă infrastructură, începând cu oxigenul, ori nici în SCJU, acesta nu poate fi asigurat întotdeauna, deci este exclusă varianta. „În plus, este nevoie de personal, care este decimat, la ora actuală, din cauza virusului. Sunt foarte multe probleme, şi, cu cât mai mult ne risipim, ne diluăm şi nu mai facem faţă”, a subliniat directorul.





Nici în judeţul Constanţa, situaţia nu este mai bună ca în restul ţării şi ne întrebăm ce se va întâmpla cu bieţii bolnavi, în momentul în care capacitatea spitalelor va fi depăşită, pentru că, având în vedere trendul ascendent pe care ne aflăm, la un moment dat, se va ajunge şi aici. În prezent, cazurile cele mai grave sunt internate la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase (SCBI), dar cele 120 de paturi nu mai sunt de mult timp de ajuns, capacitatea fiind suplimentată. Problema este că bolnavii curg pe bandă rulantă, cazurile sunt grave, oamenii au nevoie de oxigen, de tratamente, iar unitatea sanitară va fi în scurt timp depăşită de situaţie. Cu toate acestea, în curtea instituţiei, spun medicii, există un spaţiu care ar putea fi reabilitat şi exploatat, care ar avea capacitatea de a prelua o parte dintre bolnavii ce ajung la Infecţioase. Ne referim la fosta secţie de Oftalmologie, care a funcţionat în vecinătatea SCBI până acum zece ani, când aceasta s-a mutat la etajul 6 al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa.