Cristi are nevoie de ajutorul nostru pentru a putea merge

Ştire online publicată Luni, 08 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

„15 septembrie 2004 - credeam că suntem toți în clasă, dar pe ușă a intrat agale un nou coleg, care în ciuda handicapului, părea plin de viață și gata să comunice cu toată lumea. Cristi s-a dovedit încă din primele ore a fi un elev capabil. Reține istoria foarte bine, fiind pasionat de ea, lucru pe care îl observăm din modul în care relatează lecțiile. L-am auzit ulterior vorbind ca un adevărat orator, ceea ce ne-a făcut să ni-l imaginăm la o catedră studențească. Singurele noastre regrete sunt că nu îl putem vedea la tablă pe Cristi, nu putem ieși cu el la un suc și faptul că este nevoit să stea mereu jos, iar la educație fizică, deși și-ar dori din tot sufletul să participe, nu poate. Sperăm să-l vedem în curând marcând un gol în numele echipei sale preferate pe care o urmărește non-stop și alături de care și-ar dori să joace, fiind un adevărat suporter Steaua-București", aceasta este mărturisirea de credință a colegilor lui Cristian Nicu Hristu, un băiat care are nevoie urgentă de ajutorul nostru. Cât mai curând, trebuie să strângă suma de 30.000 de euro pentru o operație cu celule stem în China. Până la vârsta de un an s-a dezvoltat frumos. Rupea primele cuvinte când medicul i-a pus diagnosticul de tetrapareză spastică. A urmat nenumărate programe de recuperare medicală constând în kinetoterapie, ergoterapie funcțională, fizioterapie, masaj. De asemenea, a fost supus mai multor intervenții chirurgicale care au constat în alungiri de mușchi și tendoane. În ciuda acestor eforturi, băiatul nu poate fi independent, suferind de impotență motorie gravă. Cu toate acestea, Cristi a urmat cursurile unei școli normale. În prezent, este elev la Liceul Teoretic „A. Saligny" din Cernavodă. Familia nu-și permite să suporte costul intervenției chirurgicale. Mama lui Cristi are un venit de 381 RON, iar tatăl lui este pensionat pe caz de boală și primește lunar suma de 413 lei. Colegii lui Cristi s-au implicat în campania de strângere de fonduri. Sub sloganul „1 euro pentru un pas", s-au deschis mai multe conturi pe numele mamei lui Cristi, Dina Hristu. RO46BRDE140SV45203811400 RON RO22BRDE140SV45204291400 USD RO14BRDE140SV45204451400 EURO Mariana IANCU