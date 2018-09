Creștinii ortodocşi încep un nou an bisericesc

Creștinii ortodocși încep un nou an bisericesc

Biserica Ortodoxă îi cintește sâmbătă, 1 septembrie, pe Sfântul Cuvios Simeon Stâlpnicul, ale cărui moaște se află la Catedrala arhiepiscopală, și pe Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul (cel Smerit). În același timp, au precizat reprezentanții Arhiepiscopiei Tomisului, este marcat și începutul anului bisericesc.Cu această ocazie, sâmbătă, 1 septembrie, de la ora 8.30, arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la catedrală. După slujbă, ierarhul va oficia un Te Deum pentru intrarea în noul an bisericesc.Potrivit hotărârii primului Sinod Ecumenic, la această dată creștinii încep un an nou bisericesc, în amintirea momentului în care Hristos își începe activitatea de propovăduire, prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă. Totodată, în decursul unui an bisericesc se amintește întreaga activitate pământească a Mântuitorului, ca și cum fiecare credincios ar retrăi, an de an, momentele importante ale activității de răscumpărare a lui Iisus Hristos.