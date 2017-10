Creştere spectaculoasă a vânzărilor pentru Honda Trading România

Creștere spectaculoasă a vânzărilor pentru Honda Trading România

r Peste 390 de unități livrate în primele șase luni ale lui 2015Ca o confirmare a evoluției pozitive de la finele anului 2014, atunci când Honda Trading România a reușit să înregistreze prima creștere după cinci ani dificili pentru piața auto din România, rezultatele din prima jumătate a anului în curs demonstrează o revenire accelerată pentru Honda.Ca un exemplu grăitor, în luna mai, dealerii Honda au livrat un total de 142 de unități - 27% din totalul livrărilor ce au avut loc în anul 2014.Cele mai populare modele în portofoliul Honda în România rămân modele CR-V și Civic, cel din urmă marcând o evoluție excelentă în privința vânzărilor versiunii sedan. Relansat în România împreună cu o ofertă foarte competitivă de preț, susținută și de Programul Rabla, Civic Sedan a reușit o performanță excelentă, cu 129 de unități li-vrate de la începutului anului, la egalitate cu cel mai popular model Honda, SUV-ul CR-V.Cifrele de vânzări înregistrate de noul CR-V sunt cel puțin meritorii, în condițiile în care pentru prima jumătate a anului au fost disponibile la vânzare doar versiuni cu transmisie manuală. Începând cu luna iulie, va fi disponibil și noul CR-V cu transmisie automată cu nouă trepte (ce poate fi cuplată noului motor Diesel 1.6 i-DTEC 160 CP), model care are toate șansele să devină best seller-ul gamei în a doua jumătate a anului.Pe final de generație, Honda Accord a avut un rezultat foarte bun, de 56 de unități vândute, fiind clasat în top 3 modele de clasa me-die cu motorizări pe benzină.Versiunea hatchback a compactei Civic, care a beneficiat de un facelift în prima parte a anului, a fost achiziționată de 73 de clienți, în timp ce totalul gamei compacte Honda a ajuns la 202, o creștere de 124 la sută față de aceeași perioadă a anului 2014.În toamna acestui an, Honda Trading România va lansa noul crossover HR-V, un model cu potențial important pe piața din România. Tot în aceeași perioadă, va fi lansată și noua generație a modelului de clasă mică Honda Jazz. Noul HR-V va fi disponibil cu două motorizări de ultimă generație din gama Earth Dreams: 1.5 i-VTEC 130 CP și 1.6 i-DTEC 120 CP și va beneficia de cea mai generoasă ofertă de spațiu din segment. Perspectivele pentru finalul de an sunt și ele pozitive, dată fiind gama complet nouă de modele precum și creșterea constantă a pieței de automobile noi din România.