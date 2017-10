Creşele din Constanţa, încăpătoare pentru toţi copiii. "Nu refuzăm pe nimeni"

1

analize

copilul meu a inceput cresa in luna martie anul acesta. am facut analizele necesare in acel moment. in luna august cresa este inchisa. toata presa vuia ca nu vor mai fi necesare analizele pentru intrarea la cresa si gradinita, am sunat la directoarea cresei, nu stia nimic oficial, am facut analizele pentru ca la 1 septembrie sa fie totul in regula. astazi, 24.08.2015, am fost sunati de la directia creselor sa ni se spuna ca este necesara si o testare la tuberculina care se face la policlinica tbc doar in ziua de luni. am luat copilul si ne-am dus la policlinica pentru ca la telefon nu raspundea nimeni. am ajuns acolo si am fost refuzati pentru ca ne trebuia o adeverinta de la medicul de familie. dupa ce se face testarea joi trebuie sa mergem la policlinica sa interpreteze un medic rezultatul. intrebarea este urmatoarea: nu s-ar mai fi putut intarzia putin cu anuntarea parintilor asupra conditiilor in care se primesc copiii la cresa? eventual sa ne ducem cu ei in prima zi si sa nu ii primeasca?! nu pot sa gandeasca si ei ce hartii sa mai ceara cu o luna inainte (ca sa fiu rezonabil) de inceperea cresei?! tinand cont si de faptul ca aceasta testare se face o singura zi pe saptamana iar pana la inceperea cresei mai sunt 8 zile. multumesc.