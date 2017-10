Crescuţi de stat pentru că sunt prea săraci

Crescuți de stat pentru că sunt prea săraci

Viața la țară pare pentru unii una idilică. Aer curat, verdeață multă, fructe și legume sănătoase. În unele cazuri însă ea este o povară, din cauza lipsei locurilor de muncă în zonă și a costului mare pentru transport.Multe familii o duc greu la țară. Părinții nu își găsesc de muncă, iar traiul devine un calvar. Mica producție din ogradă nu le ajunge, iar bani de haine sau de rechizite nu se prea găsesc. Așa se face că mulți părinți ajung să-și dea copiii în grija statului decât să-i vadă cum mor de foame.În prezent, în județul Constanța, peste 1.200 de copii sunt separați de părinți, crescuți de rude sau în instituții ale statului. Conform statisticii Direcției Județene pentru Asistență Socială și Protecția Copilului, la finele trimestrului întâi al anului curent, 2.340 de copii erau separați de părinți din diferite motive. Cei mai mulți sunt în această situație din cauza sărăciei. „Sunt înregistrate 90 de cazuri în care separarea a survenit din cauza decesului părinților, 10 din cauza dispariției părinților, 1.226 din cauza sărăciei, 500 pe motiv de abuz și neglijare, 293 din cauza unor dizabilități ale părinților, iar 169 din alte motive, cum ar fi părinți plecați în străinătate, părinți în detenție sau copii declarați fără părinți”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, purtătorul de cuvânt al D.G.A.S.P.C. Constanța, Roxana Onea. Potrivit acesteia, durata medie de separare a co-piilor este de 417 luni.Își dau copiii ca să nu moară de foameCele mai multe cazuri provin din mediul rural. Sunt familii amărâte, care nu au rude, nu au pământ pe care să-l muncească, nu au animale în bătătură și nici nu găsesc de muncă. Unele renunță doar la un singur copil, altele la toți. Autoritățile susțin că a crescut simțitor numărul acestor cazuri în ultima perioadă, în unele zone chiar și cu 30%.Un copil din patru, sub pragul sărăcieiSituația este și mai gravă însă decât o spun statisticile autorităților. Mai mult de un sfert dintre copiii din România trăiesc sub pragul sărăciei, se arată într-un studiu al organizației UNICEF, despre amploarea sărăciei în rândul copiilor.v v vPotrivit raportului UNICEF, un copil din patru din România se află într-o familie care trăiește sub pragul național al sărăciei, respectiv 25,5% din numărul total de copii de pe teritoriul țării noastre.