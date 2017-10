Cresc impozitele şi taxele locale pentru 2014, la Constanţa

7

D-ale carnavalului

1-Ponta,despre masurile fiscale adoptate de GERMANIA(Septembrie 2012): "OKTOBERFEST !" Uite ca si romanii au un OKTOBERFEST FISCAL 2-Ponta Gica Contra (martie 2012):"MARIREA SALARIILOR BUGETARILOR E O PACALEALA.ORICUM LE VOM TAIA IN 2013" 3-Mazare in costum de tar(august 2012):"DACA VA SPUN DE UNDE E, (costumul) VA PICA MICROFONUL.DE LA IPS TOMITANUL" 4-Puiu Hasotti Kulturnikul(oct.2012):"BAI,ESTI IDIOT,ESTI TAMPIT ?! TU VORBESTI PE ROAMINGU-UL MEU ?" 5-Comunicat de presa PNL Constanta(febriuarie 2013): "AM REDESCHIS SPITALELE INCHISE IN MOD IRESPONSABIL,AM INCEPUT SA FACEM CURATENIE IN RETELELE DE CORUPTIE PEDELISTE" 6-Mazare(septembrie 2013)"... CEI CARE INCHIRIAZA...AM LASAT ACEST LUCRU LA LIBER" 7-Mazare stabileste taxe pentru cei care nu inchiriaza "la liber"(nov. 2013): "DACA SUNT OBLIGAT DE LEGE,SUNT OBLIGAT...IN AFARA DE INFLATIE,IN NICI UN CAZ NU CRESC..(impozitele)" Apropo,majorarea impozitului pe casa este de 16%. Domn Mazare, unde ai vazut matale inflatie de 16 % ? 8-Mazare(august 2013): "PE CALE DE LOGICA,MA GANDESC CA NU CONTEAZA CUM AI FACUT BANII PRIN EVAZIUNE,PRIN NU STIU CE..." 9-MAZARE(aprilie 2013):SA NU DEA NECURATUL SA VA INGAMFATI..SA VA SUNE NU STIU CE PRIMAR,CARE... NU E ASA CA MINE,NU ARE ANVERGURA..." 10-PROGRAM TVR nationa (mai 2013):"NE VEDEM LA TVR ...CU RADU MAZARE.Producator Marina Almasan". Mitocanii s-au nascut jigniti !