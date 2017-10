Credinţă, istorie şi fast, la Constanţa

Credință, istorie și fast, la Constanța

Ziua Marinei Române ascunde în spate mai mult de o sută de ani de tradiții. Declarată zi de sărbătoare națională, Ziua Marinei a fost oficializată la data de 15 august 1902. Atunci, din dorința de a atrage turiști, primarul Constanței, Cristea Georgescu, anunța primarilor din reședințele de județ din toată țara: „Cu ocazia serbării Sfintei Maria, patroana Marinei, în apele Constanței și pe uscat se organizează niște serbări demne de văzut precum regale, alergări, corabia Argonauților și altele”.Tot atunci, la bordul crucișătorului „Elisabeta” a avut loc o slujbă de Te Deum la care a luat parte și ministrul de Război, Dimitrie A. Sturdza.Din an în an, serbările au sporit în amploare și semnificații, astfel că, adeseori, Ziua Marinei a fost pusă sub înaltul patronaj al oficialităților de stat, precum Regina Elisabeta, Regele Carol al II-lea sau Ministerul Apărării Naționale.Perioada anilor 1960-1990 a fost una neagră în istoria Zilei Marinei, prin politizarea și accentul propagandistic al evenimentului, în detrimentul încărcăturii spirituale, motiv pentru care a fost despărțită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. Revenirea la tradiție s-a petrecut în 1990, iar în anul 2004, prin Legea 328, ziua de 15 august a fost reinstituită ca Ziua Marinei Române.